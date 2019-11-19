Прокуратура детализировала подозрение главе правления Укрэксимбанка

Глава правления государственного Укрэксимбанка Александр Гриценко проходит по делу №12013220540000400 от 31.01.2013 по факту создания в феврале 2010-го года бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением преступной организации и обвиняется в содействии снятию арестов с депозитов и залогов по выданному банком кредиту на $160 млн на покупку "Украинского медиа холдинга".

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, передает "Интерфакс-Украина".

"Пытаясь обеспечить интересы экс-главы администрации президента и экс-владельца УМХ Бориса Ложкина, президента Украины в 2014-2019 годах Петра Порошенко, экс-замглавы АП Алексея Филатова и экс-1-го вице-президента УМХ Григория Шверка, Гриценко в сентябре 2014 года решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращения в его пользу активов группы компаний УМХ и залогового имущества на сумму $506 млн, тем самым присоединился к преступной организации", - заявила прокурор в суде по избранию Гриценко меры пресечения.

По ее словам, речь идет об одном из эпизодов дела по якобы легализации $406 млн экс-первым вице-премьером Сергеем Арбузовым, экс-главой Миндоходов Александром Клименко и бизнесменом Сергеем Курченко путем покупки холдинга УМХ.

"Реализуя преступные намерения, во второй половине 2012 года Арбузов и Курченко, действуя по предварительному сговору с Януковичем, Клименко и другими участниками преступной организации, предложили Ложкину и другим бенефициарным собственникам группы компаний УМХ способствовать преступной организации Януковича и принять участие в легализации принадлежащих ей средств больше $406 млн путем составления ряда соглашений по покупке группы компаний УМХ", - утверждает прокурор.

По ее словам, Ложкин и другие бенефициары УМХ достоверно знали из разных источников о участии Арбузова, Клименко, Курченко и других лиц в составе преступной организации и совершении ими преступлений против госсобственности.

По данным следствия, в рамках сделки ООО "ВЕТЕК Медиа Инвест" получило в государственном Укрэксимбанке по договору от октября 2013 года кредит $160 млн, в качестве обеспечения по которому были ряд депозитов на $50 млн и казначейские обязательства на $50 млн, недвижимость и оборудование, а без твердого обеспечения оставалась сумма $45,27 млн.

Сторона обвинения указала, что в 2014 году суд по инициативе Генпрокуратуры арестовал указанные депозиты и казначейские обязательства, а в середине августа того года Гриценко стал главой правления.

"Пытаясь продолжить реализацию плана в отношении легализации средств преступной организации, а также для недопущения обращения принадлежащих ей активов в сумме $506 млн в пользу Укрэксимбанк, в августе 2014 года Курченко предложил … Шверку продолжить реализацию предварительно согласованного преступного плана совместно с Ложкиным, Филатовым с ведома и по согласованию с президентом Украины Порошенко", - заявил. По версии следствия, за это Курченко предложил передать право собственности на "Наше Радио".

По словам прокурора, вышеуказанные участники решили склонить к участию в преступлении Гриценко и работников генпрокуратуры. "Пытаясь обеспечить интересы Ложкина, Порошенко, Филатова и Шверка Гриценко в сентябре 2014 года решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам государственного банка в отношении обращшения в его пользу активов группы компаний УМХ и залогового имущества на сумму $506 млн, тем самым присоединился к преступной организации", - утверждает прокурор. Она считает, что тем самым он действовал в пользу Курченко, Арбузова и других участников преступной организации.

Напомним, Гриценко задержали сотрудники СБУ по поручению Генпрокуратуры 16 ноября в Киеве. Печерский райсуд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 3 млн гривен без ареста, хотя прокуратура просила 100 млн гривен и взятие под стражу.

После задержания Гриценко, набсовет Укрэксимбанка решил провести конкурс на нового главу правления.Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года – бессрочно.