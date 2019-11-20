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На шахте "Северная" в Донецкой области произошел масштабный пожар

Огонь охватил около 1500 квадратных метров. 

На шахте "Северная" в Донецкой области произошел масштабный пожар
Фото: dsns.gov.ua

В Донецкой области 20 ноября произошел пожар на шахте "Северная" ГП "Торецкуголь", которая расположена в пгт Пивничное. Огонь охватил около 1500 квадратных метров покрытия административного здания, сообщили в пресс-службе ГосЧС

"Все работы на предприятии остановлены, добыча угля не ведется, под землей горняков нет. Информация и погибших и раненых не поступала", - уточнили спасатели.

В ГосЧС добавили, что получили сообщение о возгорание в 5:44. Пожар локализовали в 7:45. По состоянию на 9:35, пожарные продолжали борьбу с огнем. 

Фото: dsns.gov.ua

К тушению привлекли 34 человека личного состава и девять единиц техники. 

Напомним, 29 октября в Добропольском районе Донецкой области на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха загорелась крыша. Продукты горения попали в ствол шахты, из-за чего из-под земли пришлось эвакуировать более 230 горняков. 

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