На шахте "Белозерская" в Донецкой области произошел пожар

На поверхность были подняты 233 горняка, пострадавших нет.

В Добропольском районе Донецкой области на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха загорелась крыша.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"28 октября в 14:33 на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха (расположен на поверхности) возникло возгорание крыши. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 15:36 спасатели ликвидировали пожар на площади 20 кв. м.

"В связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты и необходимостью общешахтного проветривания на поверхность были подняты 233 горняка. От ГосЧС привлекались 17 человек личного состава и четыре единицы техники", - отметили в ГосЧС.

Напомним, в начале сентября в оккупированном Донецке произошёл взрыв на шахте Скочинского.