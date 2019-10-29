​Боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В ходе обстрелов военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано восемь обстрелов: дважды неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды у Гнутово - из минометов калибра 82 мм вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Водяного, что на Приазовье, и Красногоровки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия, у Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности группировки "Север" противник совершил тоже восемь обстрелов: пять раз у Золотого-4 (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, вблизи Луганского - из АГС, неподалеку Попасной - из стрелкового оружия, у Майского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток пророссийские боевики обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Луганского из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ранее командование ООС обнародовало подробную процедуру разведения сил, о которой договорились на переговорах в Минске 1 октября.