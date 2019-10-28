​Полиция назвала основные версии перестрелки в Харькове

На даче у киллера нашли огромный арсенал оружия и боеприпасов.

Сотрудники правоохранительных органов рассматривают две основные версии перестрелки в Харькове, в результате которой был убит человек, а один из нападавших взорвал себя гранатой во время бегства от полиции.

Об этом пишет местное издание NewsRoom со ссылкой на брифинг руководства местной полиции.

Рассматривается версия заказного убийства, связанное с деятельностью убитого Владимира Бороха (Тайсон) и раненого Георгия Исакова (Жора), а также личная неприязнь киллера по отношению к жертвам.

У следствия нет оснований думать, что перестрелка может быть связана с делом об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, несмотря на то что Борох был свидетелем по этому делу.

"Исаков находится под охраной, но он в сознании и уже пользуется телефоном. Раненого пока не допрашивали, однако предполагаем, что он не стрелял", - рассказал на брифинге глава областной полиции Сокуренко.

Силовики назначили ряд экспертиз, в том числе оружия, вещей, изъятых из Toyota RAV4, на которой передвигался киллер Алексей Титов, и жестких дисков, найденных дома у Бороха.

В полиции также сообщила, что на даче у этого Титова нашли огромный арсенал оружия и боеприпасов.

Как передает "Интерфакс-Украина", там изъяли 130 подствольных гранат типа ВОГ-25, 15 корпусов ручных гранат РГД-5, 27 корпусов ручных гранат Ф-1, 2 корпуса ручных гранат РГО, 3 тротиловые шашки по 200 гр, 2 тротиловые шашки по 400 гр, 2 подствольных гранатомета ПГ-25, 7РПГ-26, 7 подрывателей,4 электродетонатора, 6 РПО огнеметов Шмель (которых нет на вооружении украинской армии), а также предметы, похожие на автоматическое оружие с оптическим прицелом, пулеметы и автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, глушители, оружие без маркировки, большое количество патронов.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, 25 октября на парковке харьковского супермаркета "Восторг" произошло перестрелка, в которой были ранены два человека. Согласно сообщению правохранителей, один из пострадавших скончался, а второй доставлен в больницу. Позже их идентифицировали как Владимира Бороха и Георгия Исакова.

Еще один участник перестрелки подорвался на гранате во время попытки сбежать от полиции.