Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове на парковке супермаркета "Восторг" на Клочковской улице застрелили человека, еще один был ранен.

Об этом говорится на сайте полиции.

По данным силовиков, вызов им поступил в 12:05.

#Харьков! Стрельба возле Восторга (Клочковская 134). Трое киллеров завалили мужчину. Предварительно - стреляли в кента Жилина. pic.twitter.com/GxSVuKtDrl — Наш Харків🇺🇦 (@MaidanKharkiv) October 25, 2019

По первоначальной информации, двое неизвестных открыли стрельбы в сторону двоих других мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают помощь. Личности пострадавших устанавливаются.

Автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, найден сгоревшим неподалеку от места преступления.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Для розыска и задержания злоумышленников в городе и области введена операция "Сирена".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Проводится осмотр, опрашиваются свидетели, собираются вещественные доказательства.

Обновление 14:51. Около 13:00 возле Южного железнодорожного вокзала в Харькове в результате взрыва гранаты погиб еще один человек.

По данным местных изданий 057.ua и NewsRoom, он был одним из участников перестрелки.

Патрульные заметили подозрительного мужчину и попытались его остановить. В это время он достал гранату, бросил ее в полицейских, но подорвался сам. "Патрульные в него не стреляли. "Он начал спускаться под мостик, чтобы обойти вокзал, пройтись по путям, зайти на платформу и прыгнуть в электричку", - рассказал собеседник 057.ua.

В результате взрыва, кроме самого подрывника никто не пострадал.

Как рассказал глава полиции Харьковщины Валерий Сокуренко, погибший и есть одним из участников перестрелки на Клочковской. "Его преследовала полиция, он был ранен, достал гранату и подорвал себя", - заявил Сокуренко.