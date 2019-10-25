На дорогу вытекло около 10 кубометров вещества.

В Ривненской области в пятницу, 25 октября, около двух часов ночи перевернулся грузовик с глицерином, который везли из Польши.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате ДТП грузовик (TANK TRANS UKRAINE), который вез из Республики Польша в Харьков около 27 кубических метров 80% технического глицерина, перевернулся. Был поврежден отсек и произошла утечка глицерина объемом ориентировочно 10 кубических метров", - говорится в сообщении.

В результате ДТП также была повреждена электроопора. Спасатели отключили питание от аккумулятора и смыли глицерин с обочины автодороги.

Все время на месте происшествия дежурила патрульная полиция. Причину аварии устанавливают правоохранители.

Фото: rv.dsns.gov.ua

В ГосЧС напомнили, что глицерин не является опасным веществом, он используется для добавок в мыло и парфюмерию.

Напомним, летом в в Харькове грузовик с песком упал с моста.