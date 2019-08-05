В Харькове грузовой автомобиль упал с моста. Водитель автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи. Врачи борются за его жизнь.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
"Сообщение о ДТП поступило в полицию 5 августа около 10:00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что автомобиль КамАЗ перевозил песок. Во время движения по окружной дороге грузовик упал с моста. Водителя доставили в больницу. Медики констатировали у него тяжелые травмы и готовят его к операции", - сообщили в полиции.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее в Люботине легковой автомобиль въехал под фуру, в результате чего погибли три человека.