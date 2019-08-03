В пятницу, 2 августа, в Запорожье произошло ДТП с участием квадроцикла, в результате которого погиб человек.
Об этом говорится на сайте местной полиции.
Авария произошла на трассе Харьков - Симферополь. Водитель квадроцикла Forte на перекрестке дороги с Техникумовской улицей не предоставил преимущество автомобилю Hyundai Tucson, в результате чего они столкнулись.
Пассажир квадроцикла погиб на месте происшествия, а водитель был госпитализирован.
По данному факту было начато уголовное производство согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Напомним, весной 2019 года в Киеве вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла. Конфликт возник из-за того, что водитель якобы ехал на большой скорости.
Через два месяца полицейскому и его брату сообщили о подозрении за этот инцидент.