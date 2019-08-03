Водитель вылетел на трассу, не уступив дорогу автомобилю.

Фото: zp.npu.gov.ua

В пятницу, 2 августа, в Запорожье произошло ДТП с участием квадроцикла, в результате которого погиб человек.

Об этом говорится на сайте местной полиции.

Авария произошла на трассе Харьков - Симферополь. Водитель квадроцикла Forte на перекрестке дороги с Техникумовской улицей не предоставил преимущество автомобилю Hyundai Tucson, в результате чего они столкнулись.

Пассажир квадроцикла погиб на месте происшествия, а водитель был госпитализирован.

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

По данному факту было начато уголовное производство согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, весной 2019 года в Киеве вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла. Конфликт возник из-за того, что водитель якобы ехал на большой скорости.

Через два месяца полицейскому и его брату сообщили о подозрении за этот инцидент.