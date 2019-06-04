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​ГБР сообщило полицейскому и его брату о подозрении в избиении водителя квадроцикла в Киеве

Инцидент произошел в апреле на Осокорках.

​ГБР сообщило полицейскому и его брату о подозрении в избиении водителя квадроцикла в Киеве
Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований сообщило о подозрении старшему оперуполномоченному по особо важным делам Департамента уголовного розыска Национальной полиции и его брату в совершении хулиганских действий в избиении водителя квадроцикла на Осокорках в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Фейсбуке.

В ходе досудебного расследования установлено, что полицейский вместе со своим братом, находясь в зоне отдыха Осокорки, из хулиганских побуждений, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического действия, нанесли телесные повреждения водителю квадроцикла.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Напомним, 6 апреля в соцсетях обнародовали ролик, на котором вооруженный мужчина избил водителя квадроцикла. Конфликт возник из-за того, что водитель якобы ехал на большой скорости. 8 апреля ГБР начало расследовать инцидент.

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