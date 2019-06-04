Реставрация столичного "Дома учителя" начнется в ближайшее время, - замглавы КГГА

Реставрация "Дома учителя" начнется в ближайшее время, поскольку историческое здание нуждается в восстановлении. Об этом заявил заместитель мэра Валентин Мондриевский, передает пресс-центр КГГА.

Сегодня историческое здание нуждается в восстановлении, существует реальная опасность для самого здания, его арендаторов и людей.

"Сейчас состояние здания, в соответствии с обследованием еще двухлетней давности, находится в неудовлетворительном состоянии. Фактически здание разрушается без соответствующих работ по восстановлению, и мы не можем позволить его потерять или довести ситуацию до человеческих жертв. Поэтому мы вынуждены срочно начать реставрацию "Дома учителя"", - подчеркнул Мондриевский.

Он также отметил, что после реставрации здания, туда вернуться все некоммерческие организации, в частности и Музей Украинской революции 1917-1921 годов.

"Это наша память и наша гордость. Только за последние 15 лет наша страна пережила две революции. Мы должны помнить, что борьба за независимость государства началась не вчера, а сто лет назад. И такой музей заслуживает получить лучшие условия для пребывания", - сказал заместитель мэра.

О начале реставрационных работ всех арендаторов предупредили заранее.

Напомним, в январе 2019 года Евгений Нищук сообщал, что возле памятника Грушевскому, который находится возле "Дома учителя", могут установить памятник Симону Петлюре.

"Я думаю, что в рамках реставрации Дома учителя как дома, который тесно связан с Украинской Народной Республикой, я думаю, что одно из вероятных мест может быть возле Дома учителя", - говорил тогда министр культуры.