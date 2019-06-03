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Рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила анимационный клип

Сашко Даниленко сделал видео к песне "Якби я була не я" из ее дебютного альбома.

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выпустила новый клип к песне из дебютного альбома "Пушка".

Анимацию на песню "Якби я була не я" сделал Сашко Даниленко, который также делал видео для ДахиБрахи и ТНМК.

"Песню "Якби я була не я" я воспринимаю как манифест всех украинских женщин и признание их вклада и важности, которые так часто бывают недооценены. Видеоряд этой работы — это чистая импровизация, где роль женщины показана через абстрактные образы", — комментирует автор анимации.

Напомним, Alyona Alyona в этом году выпустила дебютный альбом под названием "Пушка".

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