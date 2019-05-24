Петиция об отмене реформы художественных школ набирает обороты

7 мая на сайте Кабинета Министров опубликовали петицию с просьбой отменить приказы Министерства культуры № 353 от 25.04.2019 и № 628 от 12.07.2018. На данный момент петиция собрала более 11 тыс. подписей из нужных 25 тыс.

В петиции написано, что эти приказы могут привести к разрушению системы художественных школ.

Отмечается, что утвержденные постановления Минкульта позаимствованы из России, но даже там от них отказались.

Суть в том, что вышеперечисленные приказы уменьшат количество уроков в музыкальных детских школах. Uain.press отмечает, что сейчас на это отводится от 6,5 до 9 часов в неделю, то согласно новым постановлениям время занятий уменьшится до 5-7 часов, а количество детей в группах увеличится до 15 человек.

Новые программы предусматривают также отмену некоторых музыкальных предметов.

Для преподавателей уменьшится нагрузка, а значит, начнутся сокращения рабочих мест. Кроме того, одним из постановлений предусмотрена обязательная аттестация учителей, написание рабочих отчетов, методических программ и тд. Это может увеличить бюрократическую нагрузку на них.

Приказы вступят в силу с 1 сентября 2019 года.

Согласно тексту петиции, вышеперечисленные положения создадут условия для коррупционных действий чиновников.

Эти нормативные акты ограничат права детей на художественное образование, а также они способны унизить достоинство педагогов художественных школ.

Журналистка Валентина Левицкая, которая также занимается этим вопросом, в комментарии LB.ua подчеркнула, что сокращение количества уроков, которое предусматривают реформы Минкульта, ограничит возможности детей для получения качественного музыкального образования и культурного развития.

Левицкая отметила, что очень многие дети после окончания музыкальных школ далее поступают в консерватории. Соответственно, если качество первичного музыкального образования ухудшится, поступить в консерваторию станет сложнее. На это нужно будет уделять больше дополнительного времени и денежных ресурсов на репетиторов.

Первый заместитель министра Культуры Светлана Фоменко рассказала LB.ua, что данная реформа стартовала еще в 2017 году, согласно закону про образование и дошкольное образование.

По ее словам, главной функцией этой реформы, является большая свобода и автономия музыкальных школ от министерств и директив. Фоменко отметила, что раньше у музыкальных школ было три уровня образования: начальный, базовый и углубленный. При этом углублённый уровень касается самых одаренных учеников, с которыми учителя занимались по факту, в свое личное время. Этот уровень не прописан законным образом, с помощью реформы министерство хочет это утвердить.

Также замминистра подчеркнула, что указанные в реформе часы уроков являются минимумом – школа самостоятельно может их увеличить, а также добавить набор предметов. Все это будет зависеть от педагогического состава.

Несмотря на то, что реформа предусматривает сокращение определенных уроков, все оставшиеся дисциплины являются обязательными к посещению. Раньше от некоторых предметов можно было официально отказаться. Кроме этого, согласно нововведениям, ученик и его родители смогут самостоятельно выбрать учителя, у которого будет заниматься ребенок.

В целом, Светлана Фоменко заявила, что Министерство Культуры считает, что данные реформы наоборот улучшат качество образования, поскольку вся вариативная часть образования в музыкальных школах станет обязательной.

Поскольку данная реформа вызвала много разногласий у общественности, Фоменко сказала, что Минкульт собирается в ближайшее время дать более подробные разъяснения.

Напомним, при "регионалах" в 2013 году тоже хотели реформировать детские эстетические школы. Тогда также предлагали сократить общее количество учебных часов и уроков. Кроме этого, собирались повысить оплату за посещение детей в эстетических школах.