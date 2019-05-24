LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
Зеленскому очертили "красные линии"
Зеленскому очертили "красные линии"
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
ГлавнаяОбществоОбразование

Петиция об отмене реформы художественных школ набирает обороты

Петиция собрала уже более 11 тыс. подписей.

Петиция об отмене реформы художественных школ набирает обороты
Фото: www.newswise.com

7 мая на сайте Кабинета Министров опубликовали петицию с просьбой отменить приказы Министерства культуры № 353 от 25.04.2019 и № 628 от 12.07.2018. На данный момент петиция собрала более 11 тыс. подписей из нужных 25 тыс.

В петиции написано, что эти приказы могут привести к разрушению системы художественных школ.

Отмечается, что утвержденные постановления Минкульта позаимствованы из России, но даже там от них отказались.

Суть в том, что вышеперечисленные приказы уменьшат количество уроков в музыкальных детских школах. Uain.press отмечает, что сейчас на это отводится от 6,5 до 9 часов в неделю, то согласно новым постановлениям время занятий уменьшится до 5-7 часов, а количество детей в группах увеличится до 15 человек.

Новые программы предусматривают также отмену некоторых музыкальных предметов.

Для преподавателей уменьшится нагрузка, а значит, начнутся сокращения рабочих мест. Кроме того, одним из постановлений предусмотрена обязательная аттестация учителей, написание рабочих отчетов, методических программ и тд. Это может увеличить бюрократическую нагрузку на них.

Приказы вступят в силу с 1 сентября 2019 года.

Согласно тексту петиции, вышеперечисленные положения создадут условия для коррупционных действий чиновников.

Эти нормативные акты ограничат права детей на художественное образование, а также они способны унизить достоинство педагогов художественных школ.

Журналистка Валентина Левицкая, которая также занимается этим вопросом, в комментарии LB.ua подчеркнула, что сокращение количества уроков, которое предусматривают реформы Минкульта, ограничит возможности детей для получения качественного музыкального образования и культурного развития.

Левицкая отметила, что очень многие дети после окончания музыкальных школ далее поступают в консерватории. Соответственно, если качество первичного музыкального образования ухудшится, поступить в консерваторию станет сложнее. На это нужно будет уделять больше дополнительного времени и денежных ресурсов на репетиторов.

Первый заместитель министра Культуры Светлана Фоменко рассказала LB.ua, что данная реформа стартовала еще в 2017 году, согласно закону про образование и дошкольное образование.

По ее словам, главной функцией этой реформы, является большая свобода и автономия музыкальных школ от министерств и директив. Фоменко отметила, что раньше у музыкальных школ было три уровня образования: начальный, базовый и углубленный. При этом углублённый уровень касается самых одаренных учеников, с которыми учителя занимались по факту, в свое личное время. Этот уровень не прописан законным образом, с помощью реформы министерство хочет это утвердить.

Также замминистра подчеркнула, что указанные в реформе часы уроков являются минимумом – школа самостоятельно может их увеличить, а также добавить набор предметов. Все это будет зависеть от педагогического состава.

Несмотря на то, что реформа предусматривает сокращение определенных уроков, все оставшиеся дисциплины являются обязательными к посещению. Раньше от некоторых предметов можно было официально отказаться. Кроме этого, согласно нововведениям, ученик и его родители смогут самостоятельно выбрать учителя, у которого будет заниматься ребенок.

В целом, Светлана Фоменко заявила, что Министерство Культуры считает, что данные реформы наоборот улучшат качество образования, поскольку вся вариативная часть образования в музыкальных школах станет обязательной.

Поскольку данная реформа вызвала много разногласий у общественности, Фоменко сказала, что Минкульт собирается в ближайшее время дать более подробные разъяснения.

Напомним, при "регионалах" в 2013 году тоже хотели реформировать детские эстетические школы. Тогда также предлагали сократить общее количество учебных часов и уроков. Кроме этого, собирались повысить оплату за посещение детей в эстетических школах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также