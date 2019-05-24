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В Виннице 22-летний местный житель колол женщин иглой "ради развлечения"

Его задержали полицеские.

В Виннице 22-летний местный житель колол женщин иглой "ради развлечения"
Фото: vn.npu.gov.ua

В пятницу, 24 мая, сотрудники Киевского отделения полиции задержали 22-летнего парня, который в течение месяца в Виннице колол женщин иглой. По словам задержанного, делал он это "ради развлечения".

Об этом сообщается на сайте местной полиции Винницкой области.

Отмечается, что в полицию поступило 10 сообщений от винничанок о том, что на улицах города неизвестный мужчина нанес им телесные повреждения колющим предметом. Все пострадавшие одинаково описали нападавшего: парень возрасте 20-25 лет в черной куртке с капюшоном.

"Почти два месяца работники полиции искали злоумышленника по фотороботу, составленному по словам потерпевших и видеозаписей с камер наблюдения. Сегодня, 24 мая, на остановке общественного транспорта подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний житель Винницы. В поле зрения полиции ранее он не попадал", - рассказал начальник Киевского отделения полиции Валентин Мазур.

Открыты уголовные производства по ст. 121 УК (нанесение тяжких телесных повреждений) и ч.4 ст.296 УК (хулиганство). Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в январе прошлого года в киевской пиццерии Domino's Pizza умер молодой человек после инъекции неизвестного вещества в горло.

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