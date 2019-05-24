​​Мукачевский суд приговорил подростка к 3,5 годам тюрьмы за убийство сверстника

Его признали виновным в умышленном убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного волнения.

Мукачевский горрайонный суд приговорил к 3 годам и шести месяцам лишения свободы подростка из Нижней Апши Тячевского района, который зарезал своего сверстника.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении преступления по статье 116 УК, а именно - в умышленном убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного волнения.

Обвиняемый свою вину признал. На суде были предоставлены свидетельства того, что убитый 15-летний парень постоянно издевался над своим сверстником и провоцировал его.

Трагедия произошла 14 марта 2018 года. Следствие установило, что парень, находясь у себя дома, поссорился с товарищем и нанес ему множественные удары ножом. Судебные заседания продолжались более года.

Родители погибшего уже сообщили о намерении обжаловать решение суда.

Напомним, ранее в Киеве родителей двух учеников одной из школ оштрафовали на 850 гривен за унижения и оскорбления их детьми своего одноклассника.

По данным Министерства внутренних дел в Украине 67% детей страдают от тех или иных видов травли. 19 января вступил в силу закон о противодействии буллингу.