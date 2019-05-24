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Нацполиция подготовила проект стратегии своего развития

Проект разрабатывался при участии Консультативной миссии Европейского Союза, канадских и американских партнеров.

Нацполиция подготовила проект стратегии своего развития
Фото: npu.gov.ua

23 мая во время шестой встречи парламентско-общественной платформы, Сергей Князев заявил, что Нацполиция подготовила проект стратегии развития ведомства до 2023 года. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Проект разрабатывался при участии Консультативной миссии Европейского Союза, канадских и американских партнеров в Нацполиции Украины.

"Его целью является развитие и совершенствование работы органов и подразделений полиции Украины. Поэтому с Консультативной миссией Европейского Союза, посольством США и канадскими коллегами разработан проект стратегии и развития Нацполиции Украины на период до 2023 года", - отметил Князев.

В рамках проекта стратегии, Нацполиция собирается усовершенствовать работу в сфере обеспечения общественной безопасности, противодействия преступности, соблюдения и обеспечения защиты прав человека.

Кроме того, проект стратегии предусматривает качественное и доступное предоставление полицейских услуг и прозрачность.

"Мы уже начали реализовывать ряд проектов. На сегодня эти проекты прошли общественное обсуждение. Сейчас продолжаются определенные законодательством процедуры по ее утверждению", - сказал председатель Нацполиции.

Напомним, 22 мая Сергей Князев передал Нацполиции Киевской области 10 новых служебных автомобилей. Восемь Mitsubishi Outlander и еще два авто - Ford Transit и Skoda Rapid.

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