Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов

Национальная полиция заявила про исчезновение ряда вещественных доказательств в делах о покушении на активистов в Одесской области.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад на последнем заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк.

"Да, такой факт (исчезновение вещественных доказательств) действительно имеет место. По данной ситуации было проведено служебное расследование. По результатам служебного расследования ряд сотрудников был уволен из органов Национальной полиции. Материалы и выводы служебного расследования направлены по территориальности в ГБР (Государственное бюро расследований), которым в свое время внесена информация в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) и начато расследование. Если будет установлено, что действия сотрудников полиции имеют признаки состава преступления, они будут нести уголовную ответственность", - сказал он.

Невгад отметил, что утеря вещественных доказательств касается 3 уголовных производств:

"Имеется в виду три уголовных производства по эпизоду, который объединен в одно уголовное производство... Кроме ситуации по Одессе фактически нами не было установлено фактов отсутствия или уголовных производств или вещественных доказательств", - подчеркнул он.

Борислав Береза намерен еще направить в Нацполицию сообщение для расследования фактов систематического исчезновения в течении 3 лет вещественных доказательств по делу активистки Валентины Макаровой в Киеве.

Напомним, одно из самых громких дел нападений на Одесских активистов – дело Сергея Стерненко. Это бывший глава местного отделения "Правого сектора" в Одессе. Также он был активным участником протестных акций в связи с застройкой территории так называемого Летнего театра в Одессе.

24 мая 2019 года на Стерненко было совершено нападение, в результате которого он смертельно ранил ножом нападавшего на него человека.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

22 сентября 2018 года в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома. Михайлик выжил, однако украинские врачи не рискнули извлекать пулю, застрявшую в легком, и его пришлось везти на лечение в Германию.

23 сентября полиция задержала троих граждан Грузии по подозрению в покушении на умышленное убийство. Изначально всех троих взяли под стражу, однако позже суд отпустил под домашний арест одного из задержанных, - Торнике Герасина (Нагладзе), так как он является инвалидом 1-й группы.