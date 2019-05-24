Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Миссия МВФ досрочно покинула Украину и не будет пересматривать программу, - СМИ
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
Главой Службы внешней разведки может стать Владислав Бухарев
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
«Укрощение строптивой» Рады или Как депутаты объявили войну Зеленскому
Зеленскому очертили "красные линии"
Зеленскому очертили "красные линии"
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
Руслан Стефанчук: «Усе вирішує Зеленський»
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
LB.ua поздравляет Соню Кошкину с рождением дочери
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Петиция "За отставку Зеленского" набрала 25 тыс. подписей за сутки (обновлено)
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
Нацполиция заявила об исчезновении вещественных доказательств по делу одесских активистов
ГлавнаяПолитика

​Филарет рассказал о влиянии антиукраинских сил на Епифания

Назвать конкретные имена архиерей отказался.

​Филарет рассказал о влиянии антиукраинских сил на Епифания
Фото: glavred.info

Бывший предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что на предстоятеля Православной церкви Украины Епифания (Думенко) влияют антиукраинские силы.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Почти все решения, которые принимались на Синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата. Что интересно, что на нашего предстоятеля, митрополита Епифания влияют те силы, которые влились, - антиукраинские и московские – и они влияют на предстоятеля, поэтому принимаются такие негативные решения", - сказал он по результатам Священного синода в пятницу в Киеве.

Назвать конкретные имена Филарет пока что отказался.

Он добавил, что не будет выполнять решения синода, которые противоречат канонам и интересам украинской церкви.

По словам Епифания, Филарет голосовал почти за все решения синода, кроме тех пунктов, которые касаются поддержки устава ПЦУ от 15 декабря 2018 года и Епифания как предстоятеля.

Филарет также снова повторил, что не согласен с томосом об автокефалии ПЦУ в полной мере.

Напомним, Филарет ранее заявил, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. Как выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также