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​В Киеве начался синод ПЦУ

Филарет сел по правую руку от Епифания.

​В Киеве начался синод ПЦУ
Фото: pomisna.info

В Киеве утром 24 мая начался синод Православной церкви Украины.

Об этом говорится на сайте церкви.

Синод проходит на территории Национального заповедника "София Киевская" под председательством Епифания.

В синоде принимают участие постоянные члены: митрополит Филарет, митрополит Львовский Макарий и митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также временные: митрополит Львовский и Сокальский Димитрий, митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергий, архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор, архиепископ Ровенский и Острожский Иларион, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, архиепископ Харьковский и Хотинский Герман, архиепископ Вышгородский Агапит и епископ Днепровский и Криворожский Симеон.

Напомним, что незадолго до этого синода в Православной церкви возник серьезный кризис из-за отказа Филарета подчиняться томосу.

В начале мая Филарет заявил, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. Как выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

Он заявил, что Епифаний и президент Петр Порошенко обещали ему, что он будет управлять ПЦУ, а потом обманули.

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