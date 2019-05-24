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ЦИК разрешила общественным организациям официально наблюдать за местными выборами

Разрешение получил "Комитет избирателей Украины" и еще десяток организаций.

ЦИК разрешила общественным организациям официально наблюдать за местными выборами
Фото: Сергей Нужненко

Центральная избирательная комиссия предоставила официальный статус наблюдателям от общественных организаций на местных выборах 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Официальных наблюдателей смогут зарегистрировать следующие организации:

  • "Комитет избирателей Украины" - во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов, промежуточных выборов депутатов сельских, поселковых советов, повторных выборов депутатов сельских, поселковых советов и сельских, поселковых председателей, первых выборов старост сел, поселков;
  • "Атлантический совет", "Демократическая группа влияния", "Демократическая платформа", "Европейская платформа", "Змины.Ты", "Институт исследования выборов", "Институт политических исследований", "Украинский информационно-ресурсный центр", "Центр влияния", "Центр развития демократии" - во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов на территории Киевской области.

Комиссия внесла изменения в перечень обычных и специальных избирательных участков, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 12 апреля 2012 года №66 и в Перечень одномандатных избирательных округов, образованных на постоянной основе постановлением ЦИК от 28 апреля 2012 №82.

Кроме того, Комиссия утвердила формы представлений кандидатур в состав окружных и участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины.

Напомним, местные выборы в рамках реформы децентрализации состоялись 23 декабря 2018 года. Однако в 10 областях, граничащих с Россией и Молдовой, выборы были отменены в связи с военным положением, ЦИК назначил голосование здесь на 30 июня.

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