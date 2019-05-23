ЦИК не успеет провести тендеры для печати и доставки бюллетеней на парламентские выборы

Избирательный процесс начинается 24 мая - на следующий день после вступления указа в силу.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательного процесса с 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Слипачук отметила, что избирательный процесс, согласно закону, начинается на следующий день после вступления указа в силу, и для этого не нужны дополнительные решения Центризбиркома.

"Мы обеспечим прозрачные и легитимные парламентские выборы. Избирательный процесс начинается с 24 мая. Без принятия ЦИК какого-то решения", - заявила она.

В сообщении ЦИК сказано, что среди полномочий комиссии нет возможности установить конституционность или неконституционность указа, поэтому ЦИК готова и способна осуществлять установленные законом функции по проведению внеочередных выборов депутатов 21 июля 2019.

Центральная избирательная комиссия отмечает, что и Президент Украины, и парламент, и политические партии и кандидаты в депутаты, которые будут принимать участие в выборах, должны осознавать ответственность за легитимность всего избирательного процесса и его результата. Центральная избирательная комиссия неоднократно замечала, что существует ряд вопросов, требующих дополнительного законодательного урегулирования.

"Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" содержит устаревшие положения, которые не соответствуют другим действующим законам, неурегулированные положения, а также положение без механизма реализации, среди которых вопрос установления факта проживания, голосования военнослужащих, участвующих в ООС, представление деклараций и т.д.", - сказано в заявлении ЦИК.

В Комиссии отметили, что сроки на подготовку и проведение выборов составляют всего 58 дней, что меньше, чем сроки и порядок проведения государственных закупок, что может сделать невозможным изготовление и доставку бюллетеней. транспортировку протоколов и другой документации и других процессов, которые должны проводиться через тендерные процедуры.

Напомним, сегодня официальная газета правительства "Урядовый курьер" опубликовал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении досрочных парламентских выборов.