Неформальне аполітичне звернення щодо політичного моменту в країні

Ми неодноразово заявляли, що Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова є поза політикою. Створений в найгарячіший період війни, він мав на меті об'єднати зусилля медиків-патріотів з усіх кутків України (і не тільки) задля порятунку життя та здоров'я наших захисників. З часом проект виріс зі своїх початкових рамок діяльності, став опікуватися також і цивільним населенням і не тільки в зоні бойових дій. Іншими словами, ПДМШ почав робити те, що ми називаємо "зшивати Україну". Він став великою дружньою спільнотою небайдужих людей з різних регіонів та різних прошарків українського суспільства. Наша щоденна праця раз-у-раз доводила, що українців єднає набагато більше речей, аніж роз’єднує. При цьому ми досі не ставали і ніколи не станемо "додатком" або "інструментом популяризації" будь-якої політичної сили.

Фото: ПДМШ

Утім, аполітичність ПДМШ в жодному разі не означає, що учасники цього проекту не мають власних політичних поглядів. Навпаки, як люди із суперактивною життєвою позицією, пироговці мають своє бачення шляхів розвитку країни й того, хто її має повести цими шляхами. Свідченням розмаїття цих поглядів ставали ледь не прокльони та розфрендювання з боку окремих надто "гарячих голів" після того, як ПДМШ приймав пожертву від тих, хто, на думку цих гарячих голів, був недостойний робити пожертви ПДМШ.

Зараз в Україні відбувається спроба чергового перезавантаження, на яке багато людей покладають великі сподівання, хоча ніхто точно не знає кінцевого результату. У липні відбудуться дочасні парламентські вибори, які відкривають вікно можливостей для політично активних людей на тлі суспільного запиту на "нові обличчя". Безумовно, серед них будуть і пироговці, що надзвичайно добре: чим більше симпатиків ПДМШ буде серед народних обранців, тим краще.

Безумовно, під час виборчої кампанії пироговці-кандидати опиняться в таборах різних політичних сил, а отже будуть конкурентами (що означає українська передвиборча "політкоректність" ми з вами добре знаємо). Саме тому 21 травня 2019 року в офісі ПДМШ зібралася ініціативна група для вироблення спільної позиції щодо поведінки учасників і друзів добровольчого шпиталю під час кампанії. Участь у цьому мозковому штурмі взяли Віктор Беліловець, Ігор Буйвол, Олександр Гагаєв, Таміла Данілевська, Геннадій Друзенко, Олександр Железняк, Олександр Клименко, Вікторія Крамаренко та Іван Ожог (усі помітили алфавітний порядок?). Подумки та віртуально з нами був Олег Шиба.

Результатом мозкового штурму стали такі пропозиції та прохання, з якими ми до вас звертаємося:

За умови, що є таке бажання та можливості, ми заохочуємо (і в міру можливості підтримаємо) кожного охочого взяти участь у виборах як кандидатів у народні депутати чи активістів виборчих штабів тих політсил, які відповідають вашим політичним переконанням чи просто до вподоби. Як ми казали, чим більше ветеранів та друзів ПДМШ буде серед народних обранців, тим краще, бо ми хочемо вивести ПДМШ на новий рівень діяльності, зробити унікальний досвід нашого шпиталю надбанням всієї системи охорони здоров'я України.

Нам було б дуже сумно побачити пироговців у таборах відверто антиукраїнських сил (не будемо їх називати, хоча це медведчуки, бойки, рабіновичи та інші льовочкіни з кернесами).

Ми вважаємо цілком слушним використання у передвиборчій агітації факту власної участі в ПДМШ, але лише як особисту заслугу, тобто без прив'язки організації в цілому до відповідної політичної сили.

Попереджаємо, що ні сайт, ні сторінки Facebook ПДМШ не будуть публікувати жодних матеріалів, які могли б сприйматися як передвиборча агітація за чи проти незалежно від посади кандидата в депутати в ПДМШ чи його/її заслуг. Будь-які коментарі з підтримкою чи засудженням окремого кандидата чи партії будуть безжально вилучені.

Закликаємо утриматися від поливання брудом своїх опонентів узагалі та пироговців зокрема. Пам'ятайте, що цей бруд прилипне і до штандарту ПДМШ над вашою головою.

Хай щастить!

Олег ШИБА, президент ПДМШ

Олександр КЛИМЕНКО, художник, головний спонсор ПДМШ

Геннадій ДРУЗЕНКО, голова Наглядової ради ПДМШ

Таміла ДАНІЛЕВСЬКА, виконавчий директор БО "БФ "ПДМШ ім. Миколи Пирогова"

Олександр ГАГАЄВ, віце-президент ПДМШ із взаємодії зі Збройними Силами України та іншими збройними формуваннями

Ігор БУЙВОЛ, віце-президент ПДМШ з питань логістики

Іван ОЖОГ, заступник виконавчого директора БО "БФ "ПДМШ ім. Миколи Пирогова"

Вікторія КРАМАРЕНКО, керівник медсестринськоі служби ПДМШ

Віктор БЕЛІЛОВЕЦЬ, лікар-анестезіолог, ветеран ПДМШ, учасник семи ротацій в зоні АТО

Олександр ЖЕЛЕЗНЯК, менеджер з питань комунікації ПДМШ