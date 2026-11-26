Наступного дня після концерту у київській Філармонії Беґбі і Роденкірхен прочитали лекцію «Музичне Середньовіччя: тоді й нині» та відповіли на питання кореспондента LB.ua . Пропонуємо розмову з музикантами, складену на основі цього інтервʼю з додаванням фрагментів лекції.

Норберт Роденкірхен навчався грі на флейті та бароковій поперечній флейті у Вищій школі музики в Кельні, з 1996 року є флейтистом Sequentia . Він затребуваний як композитор у театрі й кіно, є продюсером музичних альбомів, художнім керівником концертних циклів, керує ансамблем Candens Lilium , що спеціалізується на діалозі між середньовічною музикою та авангардом.

Бенджамін Беґбі — вокаліст та дослідник, вже 40 років є знаковою постаттю у виконанні середньовічної музики. З 1977-го, коли разом з покійною Барбарою Торнтон заснував Sequentia , він присвятив себе дослідницькій, виконавській та студійній роботі в межах колективу. Окрім того, пан Беґбі читає соло англосаксонську й германську поезію, є автором численних публікацій, присвячених виконанню середньовічного репертуару, працює як запрошений лектор і професор.

Sequentia — один з найшанованіших у світі колективів, що спеціалізуються на середньовічній музиці. Гурт має за плечима 49 років міжнародної концертної діяльності, велику дискографію (понад 30 записів), що охоплює всю епоху Середньовіччя, а також численні кіно- й телепостановки середньовічних музичних драм. У 2017 році лейбл SONY випустив повне зібрання творів Хільдегарди Бінгенської (німецька монахиня, визначна інтелектуалка Середньовіччя) у виконанні Sequentia . Загалом, за час існування ансамбль створив понад 80 концертних програм. Крім того, учасники ансамблю ведуть навчальні курси, завдяки яким виросло нове покоління молодих виконавців. Колектив здобув численні нагороди: «Золотий диск», кілька премій Diapason d’Or, дві премії Edison , німецька премія Deutsche Schallplattenpreis , номінація на «Греммі».

Центральною подією музичного фестивалю Kyiv Baroque Fest–2026 став концерт ансамблю Sequentia «Середньовічні фрагменти (IX – XI століття)». Бенджамін Беґбі (голос, англосаксонська арфа) і Норберт Роденкірхен (поперечні флейти, дерев’яні та кістяні) виконували інструментальні твори та пісні на тексти анонімних середньовічних авторів давньоанглійською та давньонімецькою мовами.

Фото: facebook/Національна філармонія України Бенджамін Беґбі і Норберт Роденкірхен (праворуч) під час виступу у Національній філармонії України .

Почну з питання наполовину особистого, наполовину професійного: як у вас з’явилася пристрасть до старовинної музики?

Бенджамін Беґбі:У підлітковому віці я навчався музиці, і коли мені було 16, відвідав концерт французької музики XIII століття. Вона захопила мою уяву, тож з роками я все більше зосереджувався на цьому. А коли скінчив навчання, то заснував ансамбль. Насправді дуже нудна історія.

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Норберт Роденкірхен: У мене трохи інакше. Починав як більш-менш сучасний виконавець і композитор. Але так само захопився Середньовіччям. Спершу вивчав інші дисципліни, і вже під час навчання обрав спеціалізацію.

Я помітив цікавий парадокс в українському музичному середовищі: наші авангардисти активно захоплюються старовинною музикою – бароковою та середньовічною, пропускаючи романтичний період.

Бенджамін Беґбі:Так, так. Кажуть, що на Філіпа Гласса (американський композитор і піаніст, один із найвпливовіших композиторів кінця XX ст. – Ред.) вплинули Леонін і Перотін (видатні французькі композитори XII століття, ключові представники Паризької школи композиторів при соборі Нотр-Дам, піонери європейської поліфонії. – Ред.).

Норберт Роденкірхен: Це пов’язано з тим, що тризвучна гармонія (гармонія, побудована на акордах із трьох звуків, розташованих за терціями. – Ред.), панувала від епохи Ренесансу до пізнього романтизму. Але це не єдиний можливий підхід до поліфонії. І тому багато сучасних композиторів намагається поєднувати гармонійний підхід з абсолютно інакшими концепціями, створюючи речі більш архаїчні або навіть мікротональні — все, що тільки можна уявити (мікротональна музика використовує інтервали, менші за півтон, тобто «між клавішами» звичайного фортепіано. – Ред.). Така реакція, можливо, є для когось лише мрією, проекцією на середньовічну музику. Але, безперечно, у музиці існує певний зв’язок, що ґрунтується не на гармонії, а на ладах.

Фото: facebook/Національна філармонія України Бенджамін Беґбі і Норберт Роденкірхен ( праворуч)

То чим важлива середньовічна музика сьогодні?

Норберт Роденкірхен: Саме вона є тим фундаментом, на якому ґрунтується весь сучасний репертуар. Там є речі, актуальні й дотепер.

Так, у сучасних творах є дуже важливою модальна концепція. Як ви знаєте, розвиток тризвукової гармонії завершився наприкінці романтичного періоду з появою 12-тонової системи, а згодом був відроджений у мінімалістській або неотональній музиці (музика останньої третини XX століття й пізніше, у якій композитори повернулися до тональності, тризвуків і консонансів після домінування авангарду, серіалізму й атональності. – Ред.) . З другого боку, деякі середньовічні концепції, зокрема, григоріанський спів і те, як він сформував всю нашу філософію мислення, сьогодні значно недооцінені; їм слід приділяти більше уваги.

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Бенджамін Беґбі:Для мене це — найпервісніший аспект музики, де є текст і спосіб його виконання. Тут немає ніякої інтерпретації, ні нотації, ні знаків, що вказують, коли слід співати тихо чи голосно, з наголосом чи якось інакше. Самий текст породжує музику. Для мене це щось неймовірно звільняюче. Але це й величезний виклик, адже перед тобою відкривається безліч можливостей. Тому треба зосередитися на тому, що є важливим, і спробувати уявити себе на місці співака XI століття, який співає для своїх колег або для людей, котрі того співака годують. І що він має їм сказати, і як він це робить, яким інструментом користується, і як звучатиме мова. Це не так: «Гаразд, ось у мене музичний шедевр. Я кладу його на пюпітр. Перегортаю сторінку. Mezzo piano crescendo ma non troppo (помірно тихо, поступово гучніше, але не надто. – Ред.) — і починаю грати. Починаю інтерпретувати твір великого композитора». А тут немає інтерпретації. Це просто виконання самого тексту.

Щодо вашого концерту у Філармонії: ця програма була складена з різних джерел, чи це цілісний твір?

Бенджамін Беґбі: Ні, це зовсім різне. Норберт може розповісти про інструментальні твори, які він виконав – вони походять з різних джерел. А вокальні джерела cформовані за допомогою ладів, ритмічної структури текстів, і так само завдяки природі мого інструмента та його налаштуванню.

Фото: facebook/Національна філармонія України Ансамбль Sequentia

Щодо текстів пісень, то, вочевидь, вони підпорядковані ідеї плинності буття. Загалом, у середньовічному репертуарі, який ви досліджували, наскільки поширеним є такий апокаліптичний погляд?

Бенджамін Беґбі: Так, доволі поширений. Особливо близько 1000 року, коли наближався міленіум. Вони, звісно, очікували, що саме тоді усе буде знищено.

Хотілося б поговорити про це трохи детальніше. Про філософію різних епох у мистецтві. Наприклад, бароко — ніби промінь світла в темряві після великої катастрофи. Ренесанс — лінійна перспектива, віра в людство. А Cередньовіччя?

Бенджамін Беґбі: Філософія, про яку ви кажете, не є єдиною доктриною, бо не походить від якоїсь школи чи місця, пов’язаного з певним рухом. Вона породжується в різних церковних центрах у Англії та Німеччині, де ченці й освічені люди розповідали історії про життя, яке бачили навколо себе. А бачили вони, звісно, розкол суспільства та поглинання старого задля створення чогось нового. А також зародження шкіл, котрі тільки починали формуватися в XI столітті, зародження освіти. Але то не була культура міст та імперій у тому сенсі, як, наприклад, у XV столітті в Італії.

Чи можна тодішніх англосаксів назвати нащадками варварів, які прийшли на зміну Римській імперії?

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Бенджамін Беґбі: Вони були не варварами, а корінними англомовними мешканцями тієї місцевості. Варварами якраз були римляни. Адже слово «варвар» означає людину, котра не розмовляє так, як ми. А римляни, звичайно, були чужинцями на цьому острівному форпості.

То наскільки сильно римляни вплинули на цей репертуар?

Бенджамін Беґбі: Лише через писемність, через літери, якими вони писали. Не було жодного копіювання римських зразків. Це були саме германські зразки.

А як загалом середньовічна спадщина вплинула на загальний розвиток музики?

Бенджамін Беґбі: Головне — структура. Вони писали пісні у германському віршовому стилі. Це зовсім не схоже на романський структурний вірш, який є строфічним, з римами наприкінці рядків і підрахунком складів. Германський вірш має алітерацію та наголоси. Зовсім інший принцип організації. Тож вони не вплинули на наступників. Наступники прийшли під час вторгнення 1066 року й нав’язали англійському суспільству чужі погляди.

Фото: facebook/Національна філармонія України Бенджамін Беґбі (праворуч) і Норберт Роденкірхен

Хто був оповідачем тих історій, які ви співали?

Бенджамін Беґбі: Це особливий професійний стан. Англосаксонська назва цієї функції — шоп, давньоанглійською scop, від німецького Schöpfung або Schöpfer – творець. Це поет, співак, виконавець, який належить до племінного суспільства і завданням якого є розповідати новини і співати про них, а також знати всі пісні з історії народу, всі битви, всіх королів і коли вони народилися, знати генеалогії та міфи. І позаяк це суспільство, яке ще не вміє читати й писати, то оповідач виконує дуже важливу усну функцію.

То що ми з цього можемо зрозуміти про людей в Англії IX-X століть?

Бенджамін Беґбі: Вони такі самі, як і ми. Бояться смерті, бояться втратити свої домівки, своїх друзів і рідних. Тому дуже цінують спогади та речі, що нагадують їм про минуле: золото, будь-які предмети, що пов’язують їх з їхньою спадщиною, — це для них дуже важливе.

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Норберт Роденкірхен: У нас є памʼятки, що походять не з Англії, як-от «Муспілі» (давньоверхньонімецька епічна поема IX століття про кінець світу та Страшний суд. – Ред.) Усі подібні тексти розповідають про суспільство — не лише його географію, а й про те, що воно, хоча й було християнізоване, все ж зберігало сильну свідомість язичницького минулого. Тому оповідачі виявляли великий інтерес до поєднання цих елементів як у музиці, так і в текстах. Церква завжди прагнула інтегрувати давніші язичницькі елементи, але не лише вірування германського типу. У соборних школах — про які ми не згадували в нашій програмі, але про які треба знати — вивчали греко-римську спадщину, античних філософів і поетів. Там працювали з античними музикознавчими та космологічними трактатами, читали Горація, Овідія, Боеція, співали деякі з тих поетичних текстів. Існує багато рукописів, де є ноти над нехристиянськими текстами, але не так багато щодо германського типу, хоча збереглися деякі твори Оттфріда Вейсенбурзького (перший відомий на ім'я німецький поет доби Середньовіччя, чернець бенедиктинського монастиря. – Ред.), де можна знайти такі ноти. Тож існує інтерес до цього язичницького розуміння світу. Це так само філософське питання: як поєднати нову віру в Ісуса Христа зі старим розумінням та переосмисленням деяких богів, котрі, можливо, тепер стали святими. Я вважаю це дуже цікавим.

Фото: Вікторія Головченко Бенджамін Беґбі і Норберт Роденкірхен ( у центрі)

Раніше ви питали про джерела. Ми багато шукаємо в монастирях, у тому числі на континенті; мабуть, найважливішим є Санкт-Галлен (одна з найбільших бенедиктинських обителей Європи з обширним архівом середньовічних манускриптів. – Ред). У Санкт-Галлені чимало не стільки текстів, скільки музики — там є дійсно важливі зразки ранніх гімнів. Там, зокрема, зберігається Lieber hymnorum Ноткера (визначна середньовічна збірка літургійних секвенцій, укладена близько 860–884 років монахом Санкт-Галленського абатства Ноткером Заїкою. – Ред.), на нього натрапляємо в інших рукописах. Це дає нам свідчення про мелодійне або модальне мислення того часу. І можна побачити, як відчувається певний вплив нехристиянських традицій навіть у музиці, у тому, що я називаю melodiae longissimi або sequelae — форми секвенцій, розлогих вокальних розспівів без слів. Отже, є свідчення того, що певний імпульс з інших традицій проникає сюди крізь невеличку шпарину в корпус григоріанського або паралітургійного григоріанського контексту.

Чи складно шукати такий матеріал? Часто вдається знайти щось нове?

Бенджамін Беґбі: Тут немає музики, яку треба шукати. З того часу не зберіглося жодних нотних записів. Є лише тексти, і всі вони відомі ще з XIX століття й докладно досліджені. Тому відкрити щось нове насправді неможливо. Я не думаю, що ми колись знайдемо невідомий рукопис, оскільки все, що можна було врятувати після тих воєн, уже врятовано.

Норберте, але ви шукаєте саме музику.

Норберт Роденкірхен: Дослідження проходить так: якщо ви знаходите пісню чи текст з нотами, вам для порівняння потрібне пізніше джерело, наприклад, з XIII або XIV століття. Якщо ж у вас є лише раннє джерело, важко щось стверджувати. У нас була програма, де ми співпрацювали з дослідником пісень Боеція, професором з Кембриджу. Існують Метри Боеція (віршована частина трактату Боеція «Розрада філософією». –- Ред.) з нотами, але їх було так багато, що цей дослідник потребував наших обґрунтованих пропозицій щодо того, яка з п’яти різних версій може бути найпереконливішою.

Але в програмі «Середньовічні фрагменти» ситуація інакша. Найголовніше — що маємо цей текст. І тут ми не те щоб пішли на компроміс… Просто моя роль як флейтиста була інша. Я брав існуючі мелодії або фрагменти мелодій, аби вступити в діалог з ними. Ось так і працює наш гурт. Це наш метод. І я вважаю, що він має глибоке історичне коріння, адже стародавні епоси колись записували у монастирях, у скрипторіях, і там же записували градуали (піснеспіви, що виконують у літургіях римо-католицької та лютеранської церков. – Ред.), тональні твори, мелодії та все інше для богослужінь і літургій. Тож ми перебуваємо у монастирському світі, де все це є єдиним цілим.

Фото: facebook/Національна філармонія України

Бенджаміне, наскільки я зрозумів, саме будова вашого інструмента визначає те, як ви співаєте.

Бенджамін Беґбі: Вона визначає певні аспекти співу: лад, структуру ладу. Але не визначає ритм, який є в самому тексті, і риторичний арсенал, який я використовую як оповідач, аби сформувати історію. Тобто те, де я вирішую прискорити час, уповільнити його, з’єднати речі, роз’єднати їх. Те, як час використовують риторично, не залежить від інструмента. Інструмент можна використовувати, щоб підкреслити це і зробити очевиднішим, додати драматизму, заповнити простір, коли я не говорю чи не співаю. Будь-що з музичними тонами.

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Тобто ви ніби в постійному діалозі з інструментом?

Бенджамін Беґбі: Так, це щось на кшталт діалогу.

Питання більше, мабуть, соціальне. У кожному музичному колективі є лідер, за яким ідуть інші. Вочевидь, Бенджаміне, це ви.

Бенджамін Беґбі: Ну, я є засновником ансамблю.

Норберт Роденкірхен: Так, він лідер, він головний.

Бенджамін Беґбі: Я знаю його вже 50 років. Ми дуже багато співпрацюємо.

Норберт Роденкірхен: Один є керівником, і якщо виникають сумніви щодо певного рішення, то, звичайно, хтось повинен сказати: «Отак ми це зробимо». Але перед цим у нас відбувається творча дискусія. Як у гурті.

Бенджамін Беґбі: Але ж у ансамбля є багато різних програм. У деяких з них Норберт не бере участі. У інших додаються ще дві людини або й цілий квартет. Тож склад мінливий.

Зараз, по всіх цих літах, якою ваша місія?

Бенджамін Беґбі: Ця музика серйозна і заслуговує на те, щоб її слухали так само серйозно. І це не розвага чи щось пов’язане з численними стереотипними уявленнями, які люди мають про Середньовіччя – з чарівними інструментами, чарівними дамами та чарівним усім іншим. Це реальність. Це справжні емоції, реальні ситуації та дилеми, які потрібно вирішувати, а також присутність смерті та надприродного.

Фото: facebook/Національна філармонія України Бенджамін Беґбі і Норберт Роденкірхен ( праворуч)

Норберт Роденкірхен: І це справжня праця, до якої слід ставитися серйозно, наприклад, щоб репетирувати цю музику. Іноді ми отримуємо електронні листи від колег, яких ми дуже шануємо, але колеги пишуть: «Нам подобається ваш такий-то компакт-диск, будь ласка, надішліть нам партитуру. Ми хотіли б зіграти ці опуси на тому тижні в нашій програмі». І тоді нам здається, що до нас не ставляться серйозно, бо, по-перше, нот немає. Ми пів року працювали, щоб вивчити їх напам’ять і запропонувати власні варіанти певних пасажів. А потім ще й отримати таке прохання означає, що вони… Я не хочу говорити щось негативне. Скажу так: це хороша робота, і цей процес — фантастичний та цікавий. Наприклад, ми працювали над ісландськими піснями й поїхали до Ісландії. Ми навчалися там, провели місяць у архівах, слухали старих ісландських співаків, провадили порівняння джерел. І якщо хтось скаже: «О, нам подобається ця пісня», — це, звичайно, приємно, але я волів би, щоб до цієї праці ставилися з більшою повагою. Ніхто ж не каже: «Мені подобається Паганіні. На тому тижні я хочу зіграти цей «Каприз». Тож...»

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Бенджамін Беґбі: «…надішліть мені свої аплікатури».

Норберт Роденкірхен: «Надішліть мені аплікатури, і я зіграю на тому тижні». Тоді хтось сказав би, що це несерйозне ставлення до суті цього мистецтва. А наші програми – так само мистецтво, над яким треба працювати. І це велика втіха, але це не так, щоби просто взяти партитуру, потренуватися спочатку повільно, потім швидко — і все.

Про що ви мрієте як музиканти? Які частини цього музичного континенту ви ще не відкрили?

Бенджамін Беґбі: Я вже майже наприкінці своєї кар’єри. 50 років — це достатньо.

Норберт Роденкірхен: Будь ласка, я заперечую. Бо я хочу, щоб ми продовжували.

Бенджамін Беґбі: Маю на увазі, що не уявляю жодних нових обріїв. Зрештою, в мене й так вистачає справ.

Фото: Вікторія Головченко Бенджамін Беґбі і Норберт Роденкірхен ( ліворуч)

Виходить, ви відкрили для себе увесь цей музичний світ?

Бенджамін Беґбі: Є ще багато чого відкрити, сподіваюся, що це зробить наступне покоління.

Останнє запитання, несерйозне. Якщо не секрет, чи є у вас хобі, не пов’язане з музикою?

Бенджамін Беґбі: Я мешкаю в Парижі, це моє хобі.

Норберт Роденкірхен: Дуже люблю їздити на велосипеді. У мене хороший велосипед. Можливо, це не хобі, але для мене це свобода — просто кататися на велосипеді парками Кельна. Я виріс за містом, у селі, тож для мене велосипед був символом свободи. Село дуже традиційне, церква мала великий вплив. А в Кельні – джаз, кіно та всі інші цікавості. Тож увечері можна було поїхати автобусом.

Бенджамін Беґбі: Але це було некруто.

Норберт Роденкірхен: Це було некруто. А от проїхавши 12 кілометрів велосипедом, ти міг відчути свободу.