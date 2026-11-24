Суспільне Мовлення оголосило довгий список учасників національного відбору на "Євробачення-2027". До нього увійшли 18 українських артистів, які змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Болгарії.
Про це повідомляє Суспільне Культура.
До лонгліста потрапили:
- ANKA;
- Epolets;
- FOLKULAKA;
- GANNA;
- HITS' FACTORY;
- melos;
- Mia Ramari;
- Povin';
- SKYLERR;
- SPOKUSY;
- Stasya;
- Vlad Darwin;
- YAGODY;
- YAKAYA;
- Yarima;
- Кажанна (Kazhanna);
- "Солідні люди";
- Уляна Шуба.
Загалом на участь у національному відборі подали 217 заявок: 153 від сольних виконавців та 48 від гуртів.
Наступним етапом стануть прослуховування за участі музичного продюсера нацвідбору Дмитра Шурова (Pianoboy). Особиста присутність артистів є обов'язковою.
За результатами прослуховувань сформують список фіналістів. Серед учасників лонгліста, які не пройдуть до фіналу, проведуть рейтингове онлайн-голосування. Його переможець також отримає місце у фіналі.
Фінал національного відбору відбудеться у лютому 2027 року. У ньому візьмуть участь щонайменше сім виконавців. Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.
- 71-й пісенний конкурс "Євробачення" вперше прийматиме Болгарія. Його проведуть у місті Бурґас на арені "Арена Бурґас".
- Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а гранд-фінал – на 15 травня 2027 року.