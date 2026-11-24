Серед учасників – ANKA, Epolets, SKYLERR, Кажанна, YAGODY та інші виконавці. Фінал нацвідбору відбудеться у лютому 2027 року.

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Суспільне Мовлення оголосило довгий список учасників національного відбору на "Євробачення-2027". До нього увійшли 18 українських артистів, які змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Болгарії.

Про це повідомляє Суспільне Культура.

До лонгліста потрапили:

ANKA;

Epolets;

FOLKULAKA;

GANNA;

HITS' FACTORY;

melos;

Mia Ramari;

Povin';

SKYLERR;

SPOKUSY;

Stasya;

Vlad Darwin;

YAGODY;

YAKAYA;

Yarima;

Кажанна (Kazhanna);

"Солідні люди";

Уляна Шуба.

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Загалом на участь у національному відборі подали 217 заявок: 153 від сольних виконавців та 48 від гуртів.

Наступним етапом стануть прослуховування за участі музичного продюсера нацвідбору Дмитра Шурова (Pianoboy). Особиста присутність артистів є обов'язковою.

За результатами прослуховувань сформують список фіналістів. Серед учасників лонгліста, які не пройдуть до фіналу, проведуть рейтингове онлайн-голосування. Його переможець також отримає місце у фіналі.

Фінал національного відбору відбудеться у лютому 2027 року. У ньому візьмуть участь щонайменше сім виконавців. Переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.

71-й пісенний конкурс "Євробачення" вперше прийматиме Болгарія. Його проведуть у місті Бурґас на арені "Арена Бурґас".