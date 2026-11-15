Уряд просять відкликати законопроєкт, який передбачає скасування абонентської плати та перехід на фінансування суспільного телебачення й радіо з державного бюджету.

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Протест у Празі, 15 листопада 2026 року

Сотні тисяч чехів вийшли на протест у Празі проти плану уряду прем’єр-міністра Андрея Бабіша реформувати систему фінансування суспільних мовників, пише Bloomberg.

У неділю демонстранти заповнили празький майдан Летна, закликаючи уряд відкликати законопроєкт, який передбачає скасування абонентської плати та перехід на фінансування суспільного телебачення й радіо з державного бюджету.

Вони також вимагали від Бабіша домогтися відставки спікера парламенту Томіо Окамури та позбавити його ультраправу партію контролю над Міністерством оборони.

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A massive crowd turned out at Prague's Letná Plain on Sunday to demonstrate in support of the independence of Czech TV and Czech Radio. The organisers said between 350,000 and 450,000 were in attendance and that it was the biggest protest since the Velvet Revolution.#mediafreedom https://t.co/5qYC54mhpf — Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) November 15, 2026

Протестувальники стверджують, що залежність мовників від державного фінансування може надати владі додаткові важелі впливу та поставити під загрозу незалежність ЗМІ. Ця акція стала наймасштабнішою в низці протестів проти запропонованих змін.

Бабіш відкинув звинувачення в тому, що ці зміни спрямовані на послаблення суспільних медіа, зазначивши, що в інших країнах Європи державне фінансування також використовується для підтримки мовників.

В уряді заявляють, що скасування абонентської плати є виконанням передвиборчої обіцянки та сприятиме ефективнішій роботі мовників. Для набуття чинності законопроєкт ще має отримати схвалення парламенту.

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Протест відбувся за два дні до 17 листопада – річниці “Оксамитової революції” 1989 року, яка поклала край понад 40-річному комуністичному правлінню в тодішній Чехословаччині.