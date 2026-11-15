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У Празі сотні тисяч осіб протестували проти нового плану фінансування суспільних мовників

Уряд просять відкликати законопроєкт, який передбачає скасування абонентської плати та перехід на фінансування суспільного телебачення й радіо з державного бюджету.

У Празі сотні тисяч осіб протестували проти нового плану фінансування суспільних мовників
Протест у Празі, 15 листопада 2026 року
Фото: EPA/UPG

Сотні тисяч чехів вийшли на протест у Празі проти плану уряду прем’єр-міністра Андрея Бабіша реформувати систему фінансування суспільних мовників, пише Bloomberg.

У неділю демонстранти заповнили празький майдан Летна, закликаючи уряд відкликати законопроєкт, який передбачає скасування абонентської плати та перехід на фінансування суспільного телебачення й радіо з державного бюджету.

Вони також вимагали від Бабіша домогтися відставки спікера парламенту Томіо Окамури та позбавити його ультраправу партію контролю над Міністерством оборони.

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Протестувальники стверджують, що залежність мовників від державного фінансування може надати владі додаткові важелі впливу та поставити під загрозу незалежність ЗМІ. Ця акція стала наймасштабнішою в низці протестів проти запропонованих змін.

Бабіш відкинув звинувачення в тому, що ці зміни спрямовані на послаблення суспільних медіа, зазначивши, що в інших країнах Європи державне фінансування також використовується для підтримки мовників. 

В уряді заявляють, що скасування абонентської плати є виконанням передвиборчої обіцянки та сприятиме ефективнішій роботі мовників. Для набуття чинності законопроєкт ще має отримати схвалення парламенту.

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Протест відбувся за два дні до 17 листопада – річниці “Оксамитової революції” 1989 року, яка поклала край понад 40-річному комуністичному правлінню в тодішній Чехословаччині.

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