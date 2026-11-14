«Ярмоленко повинен передати естафету іншим». Мальдера везе в Белфаст збірну без ветеранів

У якому стані синьо-жовті підходять до матчу й чому підсумковий результат виступу українці залежатиме від поєдинків суперників – в прев'ю матчу проти Північної Ірландії на LB.ua.

Сьогодні, 14 листопада, збірна України проведе передостанній матч групового етапу Ліги націй УЄФА. Суперник – Північна Ірландія, яка очолює групу B2. Для команди Андреа Мальдери ця гра багато в чому вирішальна. На початку жовтня ця ж Північна Ірландія обіграла Україну 3:0, не залишивши синьо-жовтим жодного шансу. Відтоді Мальдера перетрусив склад, відмовившись від послуг Ярмоленка зі ставкою на молодих.

Турнірне становище перед матчем

Стартував груповий етап Ліги націй для українців непогано: з перемоги над Угорщиною і нічиєї з Грузією. А от попередній збір вийшов провальним: дві поразки поспіль від Північної Ірландії та Угорщини. У підсумку після чотирьох турів у нашої збірної лише 4 очки та третя сходинка у групі.

Standings provided by Sofascore

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Північна Ірландія натомість впевнено лідирує в квартеті B2 з 8 очками. Одразу за нею – Угорщина, яка має 7 очок і зберігає шанси на перше місце. Замикає квартет Грузія з 2 очками. Завдання для команди Мальдери на цей збір просте – здобути дві перемоги.

Фото: Дан Балашов/УАФ Андреа Мальдера під час пресконференції

Боротися є за що. Переможець групи підвищується до Ліги A, тобто до еліти європейського футболу. Насамперед це вплине на посів під час жеребкування відбіркових турнірів. Що вище команда в рейтингу, то кращий кошик, а відповідно – зручніші суперники можуть дістатися у кваліфікації до Євро чи чемпіонату світу. Крім того, це досвід для молодої команди Мальдери, адже в Лізі A на неї чекатимуть суперники найвищого рівня, як-от Франція, Іспанія чи Англія.

Та шлях до елітного дивізіону пролягатиме не лише через Белфаст, де синьо-жовті зіграють проти Північної Ірландії. Якщо українці переможуть сьогодні, відставання від лідера скоротиться до одного очка (7 проти 8), і долю першого місця вирішить останній тур. У завершальному матчі Україна прийматиме Грузію (гра відбудеться у словацьких Кошицях, – Ред.), а північноірландці поїдуть до Угорщини.

Фото: Дан Балашов/УАФ Тренування збірної України

Проблема в тому, що двох власних перемог тепер недостатньо. Навіть із 10 очками Україна стане першою лише тоді, якщо Угорщина не переможе сьогодні в Тбілісі, а останній матч Угорщина – Північна Ірландія завершиться внічию. Будь-який переможець у Будапешті або обходить синьо-жовтих, або зрівнюється з ними за очками – і тоді все вирішать додаткові показники.

Матч Грузія – Угорщина починається о 19:00, за дві з половиною години до стартового свистка в Белфасті. Тож на поле команда Мальдери вийде, уже знаючи, чи зберігся в неї шанс на перше місце.

Будь-який інший результат у Белфасті фактично ставить хрест на боротьбі за першість. У разі нічиєї Україна матиме 5 очок і максимум 8 за тур до кінця – цього вже не вистачить, щоб наздогнати Північну Ірландію, у якої буде щонайменше 9. Синьо-жовтим тоді залишиться боротьба лише за друге місце.

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Поразка ж змусить українців валідольно спостерігати за матчами суперників. З 4 очками команда залежатиме від результатів Угорщини та Грузії навіть у боротьбі за другу сходинку. Ось така складна математика.

Стан справ збірної України напередодні матчу

Збірна підходить до матчу в піднесеному настрої. Перше тренування збору команда провела у відкритому режимі на стадіоні «Авангард» в Ужгороді й мала можливість поспілкуватися з уболівальниками. Хочеться вірити, що це дасть додатковий буст енергії нашим.

Фото: Дан Балашов/УАФ Уболівальники зустрічають футболістів збірної України

Поза заявкою на гру залишилися сім футболістів – Віталій Миколенко, який уже покинув розташування команди, а також захисники Олександр Драмбаєв і Богдан Михайличенко, півзахисники Олександр Піхальонок, Максим Хлань і Владислав Велетень, а також форвард Владислав Ванат.

Окрема історія з нападниками. Ще до початку збору травму отримав вінгер нідерландського «Аякса» Віктор Циганков, тож до списку викликаних він не потрапив узагалі. Згодом ушкодження в матчі Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала» дістав і вінгер грецького АЕКа Олександр Зубков – замість нього Мальдера додатково викликав Миколу Шапаренка та Владислава Ваната, який до того був лише в резервному списку. У підсумку жоден із цих двох до заявки на матч не потрапив: Шапаренко погано почувається, а Ваната вирішили приберегти. Також тренерський штаб не розраховує на Валерія Бондаря, якому необхідно відновитися після насиченої серії матчів.

Фото: Дан Балашов/УАФ Збірна України з футболу

Окремо варто сказати про Андрія Ярмоленка, якого цього разу взагалі не викликали. Своє рішення Мальдера пояснив так: «Ярмоленко – дуже важлива людина як для мене, так і для всієї національної збірної. Але настав момент, коли ці хлопці мають рости самі. Ярмоленко повинен передати естафету іншим. Я з ним поговорив, і він поставився до моїх слів із розумінням».

Якщо рішення щодо Ярмоленка вболівальники здебільшого сприйняли з розумінням, то відсутність Андрія Луніна викликала значно більше запитань. Тим паче що нагода нагадати про себе в нього була, і не абияка, а в найгучнішому матчі сезону. В «Ель Класіко» він після тривалої паузи став у ворота мадридського «Реала», провів гарний поєдинок і допоміг команді перемогти, скоротивши відставання від «Барселони» в турнірній таблиці. Попри це виклику до збірної так і не отримав.

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Чому? Мальдера хоче, щоб ігрова практика в Луніна була постійно.

«Дуже радий, що він зіграв у такому важливому матчі. Він залишається важливим надбанням для всього українського футболу. Але за останній місяць він провів лише одну гру. Це не змінює того факту, що він великий воротар. Я хотів бути послідовним у тому, що ми нещодавно розпочали. Двері національної збірної відкриті для всіх. І якщо в нього буде ігрова практика, ми, звісно, будемо раді його бачити», – пояснив своє рішення тренер збірної України.

Фото: EPA/UPG Анатолій Трубін під час гри за збірну

На ситуацію дипломатично відреагував і голкіпер «Бенфіки» Анатолій Трубін, який є конкурентом Луніна в збірній.

«Чи здивований я тим, що Луніна не викликають до збірної? Важке питання. Звичайно, я фокусуюся на собі, мені хочеться бачити своє прізвище в списку. Це, мабуть, більше питання до збірної, але, знову ж таки, Андрій показав свій рівень. Ситуація складна, але, думаю, головний тренер збірної України має своє бачення того, чого він хоче від воротарів, і тому ухвалює такі рішення», – сказав Анатолій перед грою.

Рішення щодо Луніна має цілком логічне пояснення. Конкурувати з Трубіним, який раз у раз витягує матчі збірної, дуже важко. До того ж саме на воротарській позиції дедалі більше молодих українців проявляють себе як за кордоном, так і вдома, тож Мальдері є з кого обирати. Дмитро Різник, попри невдалий матч проти Північної Ірландії, заслужив виклик стабільною і послідовною роботою в «Шахтарі», і головний тренер продовжує йому довіряти. Третій голкіпер, Георгій Єрмаков, цього сезону виступає за «Харків» і має регулярну ігрову практику. У дев'яти матчах в УПЛ він пропустив сім голів і чотири рази зберіг ворота сухими. Його виклик вписується в загальну логіку Мальдери, який створює молоду збірну і не тримається за ветеранів, чий час у команді поступово минає. Викликати ж футболіста «Реалу» й садити його на лаву запасних – рішення спірне.

Північна Ірландія: лідер із довгим лазаретом

Команда суперника теж зазнала чималих кадрових втрат. Через травму вирішальні матчі проти України та Угорщини пропустить 18-річний форвард лондонського «Арсеналу» Кедах О'Нілл. Попри юний вік, він уже провів чотири матчі за збірну, щоправда, в усіх виходив на заміну. Дебютував у червні в грі з Гвінеєю, а в попереднє міжнародне вікно з'явився на полі проти Грузії і встиг зіграти навіть проти України, тож нашим захисникам він уже знайомий.

Травма О'Нілла розширила й без того довгий список відсутніх. Через ушкодження обидва матчі пропустять захисники Ден Баллард і Еоїн Тоал, а також півзахисники Алі Макканн і Джеймі Макдоннелл. Водночас захисник «Ліверпуля» Конор Бредлі не грає ще з січня.

Фото: УАФ Україна - Північна Ірландія 0:3

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На тлі кадрового дефіциту головний тренер Майкл О'Нілл викликав двох дебютантів: 23-річного воротаря «Манчестер Юнайтед» Дермота Мі та форварда «Портсмута» Еоїна Кенні.

Історія зустрічей

Статистика особистих зустрічей ідеально рівна. За всю історію збірні провели шість офіційних матчів, і в кожної команди по дві перемоги. Ще двічі суперники розійшлися миром.

Обидві свої перемоги Україна здобула у відборі до чемпіонату світу 1998 року, коли двічі обіграла «зелено-білих»: 1:0 у Белфасті та 2:1 у Києві. У кваліфікації до Євро-2004 команди обмінялися нульовими нічиями.

Фото: Дан Балашов/УАФ Данило Сікан намагається утримати м'яч

А от останні зустрічі завершувалися для українців вкрай погано. Ба більше, результат матчів із Північною Ірландією суттєво псував нам турнірне становище. На груповому етапі Євро-2016 північноірландці перемогли 2:0, і після тієї поразки Україна втратила шанси на плей-оф. Цієї осені в Лізі націй Північна Ірландія знову виявилася сильнішою, декласувавши збірну Мальдери з рахунком 3:0, тому сьогодні українцям кров з носа треба перемога. Синьо-жовті боротимуться не лише за перше місце в групі, а й за те, щоб перервати неприємну серію поразок.

Матч між збірними України та Північної Ірландії відбудеться о 21:45 за київським часом.