«Ярмоленко повинен передати естафету іншим». Мальдера везе в Белфаст збірну без ветеранів

Турнірне становище перед матчем
Стартував груповий етап Ліги націй для українців непогано: з перемоги над Угорщиною і нічиєї з Грузією. А от попередній збір вийшов провальним: дві поразки поспіль від Північної Ірландії та Угорщини. У підсумку після чотирьох турів у нашої збірної лише 4 очки та третя сходинка у групі.
Північна Ірландія натомість впевнено лідирує в квартеті B2 з 8 очками. Одразу за нею – Угорщина, яка має 7 очок і зберігає шанси на перше місце. Замикає квартет Грузія з 2 очками. Завдання для команди Мальдери на цей збір просте – здобути дві перемоги.
Боротися є за що. Переможець групи підвищується до Ліги A, тобто до еліти європейського футболу. Насамперед це вплине на посів під час жеребкування відбіркових турнірів. Що вище команда в рейтингу, то кращий кошик, а відповідно – зручніші суперники можуть дістатися у кваліфікації до Євро чи чемпіонату світу. Крім того, це досвід для молодої команди Мальдери, адже в Лізі A на неї чекатимуть суперники найвищого рівня, як-от Франція, Іспанія чи Англія.
Та шлях до елітного дивізіону пролягатиме не лише через Белфаст, де синьо-жовті зіграють проти Північної Ірландії. Якщо українці переможуть сьогодні, відставання від лідера скоротиться до одного очка (7 проти 8), і долю першого місця вирішить останній тур. У завершальному матчі Україна прийматиме Грузію (гра відбудеться у словацьких Кошицях, – Ред.), а північноірландці поїдуть до Угорщини.
Проблема в тому, що двох власних перемог тепер недостатньо. Навіть із 10 очками Україна стане першою лише тоді, якщо Угорщина не переможе сьогодні в Тбілісі, а останній матч Угорщина – Північна Ірландія завершиться внічию. Будь-який переможець у Будапешті або обходить синьо-жовтих, або зрівнюється з ними за очками – і тоді все вирішать додаткові показники.
Матч Грузія – Угорщина починається о 19:00, за дві з половиною години до стартового свистка в Белфасті. Тож на поле команда Мальдери вийде, уже знаючи, чи зберігся в неї шанс на перше місце.
Будь-який інший результат у Белфасті фактично ставить хрест на боротьбі за першість. У разі нічиєї Україна матиме 5 очок і максимум 8 за тур до кінця – цього вже не вистачить, щоб наздогнати Північну Ірландію, у якої буде щонайменше 9. Синьо-жовтим тоді залишиться боротьба лише за друге місце.
Поразка ж змусить українців валідольно спостерігати за матчами суперників. З 4 очками команда залежатиме від результатів Угорщини та Грузії навіть у боротьбі за другу сходинку. Ось така складна математика.
Стан справ збірної України напередодні матчу
Збірна підходить до матчу в піднесеному настрої. Перше тренування збору команда провела у відкритому режимі на стадіоні «Авангард» в Ужгороді й мала можливість поспілкуватися з уболівальниками. Хочеться вірити, що це дасть додатковий буст енергії нашим.
Поза заявкою на гру залишилися сім футболістів – Віталій Миколенко, який уже покинув розташування команди, а також захисники Олександр Драмбаєв і Богдан Михайличенко, півзахисники Олександр Піхальонок, Максим Хлань і Владислав Велетень, а також форвард Владислав Ванат.
Окрема історія з нападниками. Ще до початку збору травму отримав вінгер нідерландського «Аякса» Віктор Циганков, тож до списку викликаних він не потрапив узагалі. Згодом ушкодження в матчі Ліги чемпіонів проти мадридського «Реала» дістав і вінгер грецького АЕКа Олександр Зубков – замість нього Мальдера додатково викликав Миколу Шапаренка та Владислава Ваната, який до того був лише в резервному списку. У підсумку жоден із цих двох до заявки на матч не потрапив: Шапаренко погано почувається, а Ваната вирішили приберегти. Також тренерський штаб не розраховує на Валерія Бондаря, якому необхідно відновитися після насиченої серії матчів.
Окремо варто сказати про Андрія Ярмоленка, якого цього разу взагалі не викликали. Своє рішення Мальдера пояснив так: «Ярмоленко – дуже важлива людина як для мене, так і для всієї національної збірної. Але настав момент, коли ці хлопці мають рости самі. Ярмоленко повинен передати естафету іншим. Я з ним поговорив, і він поставився до моїх слів із розумінням».
Якщо рішення щодо Ярмоленка вболівальники здебільшого сприйняли з розумінням, то відсутність Андрія Луніна викликала значно більше запитань. Тим паче що нагода нагадати про себе в нього була, і не абияка, а в найгучнішому матчі сезону. В «Ель Класіко» він після тривалої паузи став у ворота мадридського «Реала», провів гарний поєдинок і допоміг команді перемогти, скоротивши відставання від «Барселони» в турнірній таблиці. Попри це виклику до збірної так і не отримав.
Чому? Мальдера хоче, щоб ігрова практика в Луніна була постійно.
«Дуже радий, що він зіграв у такому важливому матчі. Він залишається важливим надбанням для всього українського футболу. Але за останній місяць він провів лише одну гру. Це не змінює того факту, що він великий воротар. Я хотів бути послідовним у тому, що ми нещодавно розпочали. Двері національної збірної відкриті для всіх. І якщо в нього буде ігрова практика, ми, звісно, будемо раді його бачити», – пояснив своє рішення тренер збірної України.
На ситуацію дипломатично відреагував і голкіпер «Бенфіки» Анатолій Трубін, який є конкурентом Луніна в збірній.
«Чи здивований я тим, що Луніна не викликають до збірної? Важке питання. Звичайно, я фокусуюся на собі, мені хочеться бачити своє прізвище в списку. Це, мабуть, більше питання до збірної, але, знову ж таки, Андрій показав свій рівень. Ситуація складна, але, думаю, головний тренер збірної України має своє бачення того, чого він хоче від воротарів, і тому ухвалює такі рішення», – сказав Анатолій перед грою.
Рішення щодо Луніна має цілком логічне пояснення. Конкурувати з Трубіним, який раз у раз витягує матчі збірної, дуже важко. До того ж саме на воротарській позиції дедалі більше молодих українців проявляють себе як за кордоном, так і вдома, тож Мальдері є з кого обирати. Дмитро Різник, попри невдалий матч проти Північної Ірландії, заслужив виклик стабільною і послідовною роботою в «Шахтарі», і головний тренер продовжує йому довіряти. Третій голкіпер, Георгій Єрмаков, цього сезону виступає за «Харків» і має регулярну ігрову практику. У дев'яти матчах в УПЛ він пропустив сім голів і чотири рази зберіг ворота сухими. Його виклик вписується в загальну логіку Мальдери, який створює молоду збірну і не тримається за ветеранів, чий час у команді поступово минає. Викликати ж футболіста «Реалу» й садити його на лаву запасних – рішення спірне.
Північна Ірландія: лідер із довгим лазаретом
Команда суперника теж зазнала чималих кадрових втрат. Через травму вирішальні матчі проти України та Угорщини пропустить 18-річний форвард лондонського «Арсеналу» Кедах О'Нілл. Попри юний вік, він уже провів чотири матчі за збірну, щоправда, в усіх виходив на заміну. Дебютував у червні в грі з Гвінеєю, а в попереднє міжнародне вікно з'явився на полі проти Грузії і встиг зіграти навіть проти України, тож нашим захисникам він уже знайомий.
Травма О'Нілла розширила й без того довгий список відсутніх. Через ушкодження обидва матчі пропустять захисники Ден Баллард і Еоїн Тоал, а також півзахисники Алі Макканн і Джеймі Макдоннелл. Водночас захисник «Ліверпуля» Конор Бредлі не грає ще з січня.
На тлі кадрового дефіциту головний тренер Майкл О'Нілл викликав двох дебютантів: 23-річного воротаря «Манчестер Юнайтед» Дермота Мі та форварда «Портсмута» Еоїна Кенні.
Історія зустрічей
Статистика особистих зустрічей ідеально рівна. За всю історію збірні провели шість офіційних матчів, і в кожної команди по дві перемоги. Ще двічі суперники розійшлися миром.
Обидві свої перемоги Україна здобула у відборі до чемпіонату світу 1998 року, коли двічі обіграла «зелено-білих»: 1:0 у Белфасті та 2:1 у Києві. У кваліфікації до Євро-2004 команди обмінялися нульовими нічиями.
А от останні зустрічі завершувалися для українців вкрай погано. Ба більше, результат матчів із Північною Ірландією суттєво псував нам турнірне становище. На груповому етапі Євро-2016 північноірландці перемогли 2:0, і після тієї поразки Україна втратила шанси на плей-оф. Цієї осені в Лізі націй Північна Ірландія знову виявилася сильнішою, декласувавши збірну Мальдери з рахунком 3:0, тому сьогодні українцям кров з носа треба перемога. Синьо-жовті боротимуться не лише за перше місце в групі, а й за те, щоб перервати неприємну серію поразок.
Матч між збірними України та Північної Ірландії відбудеться о 21:45 за київським часом.