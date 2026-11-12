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Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над Кароліною Муховою на WTA Finals

Тепер усе залежатиме від останнього поєдинку з Аріною Соболенко.

Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над Кароліною Муховою на WTA Finals
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українка Еліна Світоліна виграла у представниці Чехії Кароліни Мухової у другому турі групового раунду тенісного Підсумкового турніру.

Поєдинок за виживання розпочався не надто оптимістично для першої ракетки України: Еліна програла одразу три гейми на своїй подачі у першому сеті, а єдиним позитивним моментом стало те, що вона завадила Муховій одразу подати на партію. Але все одно 6:3 на користь чешки.

На щастя, далі Світоліна повністю взяла матч під власний контроль. Другий і третій сет вона провела практично ідеально, зробивши чотири брейки і захистивши усі свої подачі. Тож святкувала перемогу 6:2 в обох партіях і загалом у грі.

Мухова втратила шанси на плей-оф, а для Світоліної тепер вирішальним стає третій тур і зустріч з "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко. 

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