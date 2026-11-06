Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСпорт

Аонішікі Арата пояснив, навіщо сумоїсти набирають масу

Станом на жовтень 2026 року український сумоїст важив 142–143 кілограми.

Аонішікі Арата пояснив, навіщо сумоїсти набирають масу
Аонішікі Арата після здобуття чемпіонства. Праворуч від нього — Аджіґава-ояката
Фото: nikkansports.com

Український сумоїст Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) пояснив, чому борці сумо багато їдять і як вага допомагає їм під час сутичок.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю для LB.ua.

«Найпростіший приклад: якщо буде аварія фури й велосипеда, то ми розуміємо, що фура цього навіть не відчує. Важко, коли проти тебе виходить людина вагою 190 кілограмів, а ти важиш 100. Дохйо лише 4 метри 55 сантиметрів у діаметрі. Він не такий великий, нікуди втекти. Щоб був баланс, тобі потрібно набирати вагу. Думаю, що середня вага в макуучі зараз близько 150 кілограмів. Окрім того, ти ж не одну сутичку борешся, а 15 днів поспіль. Якщо всі будуть важчими за тебе, то це дуже складно для твого тіла й ризик травмуватися вищий», — розповів Данило.

Реклама

За словами українського озекі, нині він зосереджений на підтриманні своєї ваги, проте не виключає, що зможе набрати ще кілька кілограмів без втрати швидкості.

«Зараз я націлений не на те, щоб набрати вагу, а на те, щоб вона не знижувалася. Я не завжди був такий здоровий. Потрібно щодня доволі багато їсти, щоб її підтримувати. Зараз у мене 142–143 кілограми. Почуваюся добре, не вважаю, що швидкість стала меншою. Думаю, що ще 2–3 кілограми можу набрати спокійно і це не вплине на мою швидкість. Ми ж не просто набираємо вагу, це не просто жир. Коли ти набираєш вагу й тренуєшся, то це не сповільнює тебе», — зауважив Аонішікі.

Нагадаємо, Аонішікі Арата дебютував у професійному сумо у вересні 2023 року, а вже в березні 2025-го пробився до макуучі — найвищого дивізіону японського сумо.

Читайте такожФеномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту

За цей час українець тричі здобув Кубок імператора, перемігши на гранд-турнірах у листопаді 2025-го, січні та липні 2026 року. Нині він виступає в ранзі озекі — другому найвищому в ієрархії сумо.

Уже 8 листопада Аонішікі розпочне виступи на Kyushu Basho, де захищатиме титул чинного переможця турніру.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies