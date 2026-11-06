Аонішікі Арата пояснив, навіщо сумоїсти набирають масу

Український сумоїст Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) пояснив, чому борці сумо багато їдять і як вага допомагає їм під час сутичок.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю для LB.ua.

«Найпростіший приклад: якщо буде аварія фури й велосипеда, то ми розуміємо, що фура цього навіть не відчує. Важко, коли проти тебе виходить людина вагою 190 кілограмів, а ти важиш 100. Дохйо лише 4 метри 55 сантиметрів у діаметрі. Він не такий великий, нікуди втекти. Щоб був баланс, тобі потрібно набирати вагу. Думаю, що середня вага в макуучі зараз близько 150 кілограмів. Окрім того, ти ж не одну сутичку борешся, а 15 днів поспіль. Якщо всі будуть важчими за тебе, то це дуже складно для твого тіла й ризик травмуватися вищий», — розповів Данило.

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За словами українського озекі, нині він зосереджений на підтриманні своєї ваги, проте не виключає, що зможе набрати ще кілька кілограмів без втрати швидкості.

«Зараз я націлений не на те, щоб набрати вагу, а на те, щоб вона не знижувалася. Я не завжди був такий здоровий. Потрібно щодня доволі багато їсти, щоб її підтримувати. Зараз у мене 142–143 кілограми. Почуваюся добре, не вважаю, що швидкість стала меншою. Думаю, що ще 2–3 кілограми можу набрати спокійно і це не вплине на мою швидкість. Ми ж не просто набираємо вагу, це не просто жир. Коли ти набираєш вагу й тренуєшся, то це не сповільнює тебе», — зауважив Аонішікі.

Нагадаємо, Аонішікі Арата дебютував у професійному сумо у вересні 2023 року, а вже в березні 2025-го пробився до макуучі — найвищого дивізіону японського сумо.

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За цей час українець тричі здобув Кубок імператора, перемігши на гранд-турнірах у листопаді 2025-го, січні та липні 2026 року. Нині він виступає в ранзі озекі — другому найвищому в ієрархії сумо.

Уже 8 листопада Аонішікі розпочне виступи на Kyushu Basho, де захищатиме титул чинного переможця турніру.