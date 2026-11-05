Європейська федерація стрільби з лука скасувала обмеження для російських спортсменів

Європейська федерація стрільби з лука (World Archery Europe) скасувала обмеження щодо участі російських спортсменів, команд та офіційних осіб у змаганнях. Рішення набуде чинності з 1 січня 2027 року.
Про це передає "Європейська правда", посилаючись на пресслужбу Федерації.
При цьому, участь росіян у змаганнях залежатиме від законодавства країн-господарок, візових обмежень та вказівок місцевої влади.
В Федерації заявили, що й надалі враховуватимуть національні вимоги держав, які прийматимуть турніри.
Водночас наголосили, що залишаються відданими підтримці української стрілецької спільноти та всіх, хто постраждав від війни.
- Фінляндія закликає ЄС обмежити російським спортсменам в'їзд до Шенгенської зони.