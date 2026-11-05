Європейська федерація стрільби з лука скасувала обмеження для російських спортсменів

Попри це, участь росіян у змаганнях залежатиме від законодавства країн-господарок, візових обмежень та вказівок місцевої влади.

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Європейська федерація стрільби з лука (World Archery Europe) скасувала обмеження щодо участі російських спортсменів, команд та офіційних осіб у змаганнях. Рішення набуде чинності з 1 січня 2027 року.

Про це передає "Європейська правда", посилаючись на пресслужбу Федерації.

При цьому, участь росіян у змаганнях залежатиме від законодавства країн-господарок, візових обмежень та вказівок місцевої влади.

В Федерації заявили, що й надалі враховуватимуть національні вимоги держав, які прийматимуть турніри.

Водночас наголосили, що залишаються відданими підтримці української стрілецької спільноти та всіх, хто постраждав від війни.