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Велика Британія не запросить Путіна на саміт G20 у 2027 році

Зустріч лідерів країн "Великої двадцятки" наступного року відбудеться в Манчестері.

Велика Британія не запросить Путіна на саміт G20 у 2027 році
Енді Бернем
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін не отримає запрошення на саміт G20, який Велика Британія прийматиме у листопаді 2027 року. 

Про це заявив прем'єр-міністр країни Енді Бернем в інтерв'ю The Economist.

На запитання, чи запросять російського лідера на зустріч, Бернем відповів негативно.

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Саміт G20 наступного року планують провести в Манчестері, де Бернем раніше обіймав посаду мера регіону Великий Манчестер.

Контекст

Росія залишається членом G20, попри спроби західних країн ізолювати її після повномасштабного вторгнення в Україну. За традицією, країни-господарі щорічного саміту запрошують усіх учасників об'єднання.

У вересні держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон запросив Путіна на саміт G20 у Маямі, який відбудеться в грудні. За словами Рубіо, це дасть російському президенту можливість поспілкуватися з Дональдом Трампом та іншими світовими лідерами.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що участь Путіна в саміті G20 у Маямі може бути сприйнята Росією як заохочення до продовження агресії проти України. Водночас він не відкидає запрошення російського президента, якщо це сприятиме досягненню справедливого миру.

Група із 14 американських сенаторів, порівну від Республіканської та Демократичної партій, закликала адміністрацію Трампа скасувати запрошення Путіна на саміт. У відкритому листі вони наголосили, що участь російського президента може легітимізувати владу, яка веде агресивну війну проти України та щодня атакує цивільні об’єкти.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що можлива особиста участь Путіна в саміті G20 у грудні ризикує нормалізувати воєнні злочини Росії в Україні. Вона також наголосила, що повернення РФ до міжнародних форумів суперечить принципам Статуту ООН, оскільки країна продовжує щодня порушувати їх своїми діями.

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