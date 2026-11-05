Нижня палата парламенту Франції відхилила законопроєкт про державний бюджет на 2027 рік

Тепер урядовий проєкт бюджету передадуть до Сенату, де його обговорення розпочнеться 20 листопада.

Національні збори Франції вчора ввечері одноголосно відхилили законопроєкт про державний бюджет на 2027 рік.

Про це повідомляє Politico, зазначаючи, що прем’єр-міністру Себастьєну Лекорню буде непросто домогтися бюджетної економії в розмірі 43 мільярдів євро.

458 депутатів – як із табору Емманюеля Макрона, так і з опозиції – проголосували проти першої частини документа, що стосується податкових надходжень.

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“До неї було внесено стільки правок від різних політичних сил, що в підсумку вийшов варіант, який не влаштував нікого. Як наслідок, було відхилено й другу частину проєкту, присвячену державним витратам”, – зазначає видання.

Тепер урядовий проєкт бюджету передадуть до Сенату, де його обговорення розпочнеться 20 листопада.

Нижня палата французького парламенту раніше вже відхилила іншу складову бюджету на 2027 рік, яка стосується державних пенсій та системи охорони здоров’я. Тепер це питання також розглядатиметься у верхній палаті французького парламенту.

На тлі стагнації французької економіки, зростання боргів і загрози фінансової кризи уряд Лекорню опинився під тиском, що вимагає впорядкування державних фінансів Франції. Він зобов’язався наступного року скоротити дефіцит – різницю між державними витратами та доходами – до 5% валового внутрішнього продукту.

У середу міністр бюджету Давід Ам'єль попередив, що з урахуванням внесених поправок версія бюджету, відхилена того вечора, призвела б до дефіциту в розмірі 5,9%.

Оскільки Лекорню не має більшості в нижній палаті, відхилення документа було цілком очікуваним. Це підвищує ймовірність того, що уряд спробує “проштовхнути” його в примусовому порядку.

На тлі наближення президентських виборів у квітні 2027 року уряд неодноразово наголошував на своєму намірі ухвалити бюджет до кінця поточного року – завдання, яке йому не вдалося виконати з двома попередніми бюджетами.

Уряд може знову скористатися статтею 49.3 Конституції – положенням, яке дозволяє уникнути парламентського голосування, але водночас створює ризик винесення вотуму недовіри. Також існує варіант ухвалення бюджету через виконавчі розпорядження – крок, який не мав прецедентів у новітній історії Франції.