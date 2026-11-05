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​Польща разом із Південною Кореєю почали будувати підприємство з виробництва ракет

Зокрема, там вироблятимуть керовані ракети для реактивних систем залпового вогню Homar-K.

​Польща разом із Південною Кореєю почали будувати підприємство з виробництва ракет
Фото: Міноборони Польщі

Польське підприємство WB Group та південнокорейська компанія Hanwha Aerospace розпочали будівництво спільного заводу, який вироблятиме сучасні керовані ракети.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі.

Зазначається, що нове підприємство у Гожуві-Великопольському має посилити оборонний потенціал країни та забезпечити польську армію ракетними боєприпасами вітчизняного виробництва.

Зокрема, там вироблятимуть керовані ракети для реактивних систем залпового вогню Homar-K.

У середу, 4 листопада, відбулася церемонія початку будівництва.

Раніше також повідомлялося, що в Польщі збудують центр обслуговування ракето-перехоплювачів PAC-3 для американських систем протиповітряної оборони Patriot. 

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