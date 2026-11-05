​Польща разом із Південною Кореєю почали будувати підприємство з виробництва ракет

Зокрема, там вироблятимуть керовані ракети для реактивних систем залпового вогню Homar-K.

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Польське підприємство WB Group та південнокорейська компанія Hanwha Aerospace розпочали будівництво спільного заводу, який вироблятиме сучасні керовані ракети.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі.

Зазначається, що нове підприємство у Гожуві-Великопольському має посилити оборонний потенціал країни та забезпечити польську армію ракетними боєприпасами вітчизняного виробництва.

Зокрема, там вироблятимуть керовані ракети для реактивних систем залпового вогню Homar-K.

У середу, 4 листопада, відбулася церемонія початку будівництва.

Раніше також повідомлялося, що в Польщі збудують центр обслуговування ракето-перехоплювачів PAC-3 для американських систем протиповітряної оборони Patriot.