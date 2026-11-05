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У Канаді підтвердили смерть мати й доньки внаслідок нападу ведмедя грізлі

Раніше цього року ведмідь грізлі напав на групу школярів та їхніх учителів у громаді Британської Колумбії, де стався інцидент.

У Канаді підтвердили смерть мати й доньки внаслідок нападу ведмедя грізлі
Ведмідь грізлі
Фото: EPA/UPG

У Канаді пошукові групи виявили тіло 20-річної жінки та підтвердили, що вона разом із матір’ю загинула внаслідок нападу. За припущеннями інспекторів служби охорони природи, до цього інциденту могли бути причетні кілька ведмедів грізлі.

Про це повідомляє The Guardian.

Пізно ввечері у вівторок представники служби охорони природи Британської Колумбії повідомили, що двох жінок, про зникнення яких стало відомо ще на вихідних, знайшли неподалік від стежки, зовсім близько до їхнього дому.

Про зникнення арт-терапевтки Дженні Балкаррас та її доньки Сели Рід родичі повідомили цими вихідними. Один із членів родини написав про них у Facebook. Згодом служба охорони природи повідомила про ймовірний напад, зазначивши пізніше, що їхній автомобіль знайшли біля початку туристичного маршруту неподалік від Белла-Кули. Спершу було виявлено останки Балкаррас, а через добу знайшли й Рід.

Ймовірний напад стався в районі стежки Снука-Вест (Snooka West), приблизно за 8 км на схід від Белла-Кула, що на центральному узбережжі провінції.

Белла-Кула, розташована в глибині фіорду на центральному узбережжі провінції, – це віддалена місцевість. Завдяки великій кількості їжі тут часто можна зустріти ведмедів грізлі. Цей регіон також неофіційно називають “Дощовим лісом Великого Ведмедя” (Great Bear Rainforest).

  • Раніше цього року ведмідь грізлі напав на групу школярів та їхніх учителів у цій громаді.
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