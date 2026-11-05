У Франції хакери зламали холодильники для зберігання крові

Техніки встигли втрутитись до того, як продукти були пошкоджені.

Французькі банки крові зламали в результаті останньої кібератаки на Європу. У трьох холодильних складах пороги температури та розморожування підвищилися до "дуже високого рівня".

Про це пише The Guardian.

Атака сталась в ніч на 3 листопада, коли температура в холодильниках і морозильних камерах супермаркетів майже в десятці європейських країн піднялася до 50°C, що завдало харчовим продуктам мільйонів євро шкоди.

Національна служба крові Франції заявила, що хакери отримали доступ до систем керування та підвищили температуру в трьох холодильних складах, де зберігаються життєво важливі продукти крові, що є очевидною ескалацією нещодавніх кібератак на холодильники та морозильні камери по всій Європі .

Французька служба крові (EFS) заявила, що під час нападу пороги температури та розморожування були підвищені до «дуже високого рівня», додавши, що її системи сигналізації дозволили технікам втрутитися до того, як продукти були пошкоджені.