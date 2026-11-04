Єврокомісія провела зустріч із делегаціями України і партнерів щодо повоєнної відбудови

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Європейська комісія провела зустріч, присвячену питанням досягнення миру та розбудові економіки України після війни.

У переговорах взяли участь делегації з ЄС, України, Німеччини, Франції, Великобританії, США, а також представники НАТО та Світового банку, ідеться на сайті Єврокомісії.

Ці консультації стали продовженням попередніх зустрічей у Маямі і базуються на рамковій програмі процвітання, яку розробили раніше цього року спільно з Україною і США.

Учасники зустрічі обговорили деталі сценаріїв післявоєнного економічного розвитку й пошуку ефективних інструментів, що підтримають відновлення нашої держави, а також власні зусилля України.