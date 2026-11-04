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Умєров розповів про перші підсумки перемовин в Брюсселі

Представники України обговорили з партнерами відновлення України після війни, а також фінансування на наступний рік.

Умєров розповів про перші підсумки перемовин в Брюсселі
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

У Брюсселі відбулись дві важливі зустрічі України з міжнародними партнерами. Одна з них стосувалась відновлення після війни та інвестицій, на іншій обговорили фінансування України в наступному році.

Про це повідомив голова СЗРУ Рустем Умєров.

Обговорили Prosperity Plan для України. Це один із ключових документів, над яким Україна працює з партнерами. Він має визначити відновлення України після війни, залучення інвестицій та можливості для розвитку економіки.

"Працювали з представниками Єврокомісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та BlackRock. З українського боку залучені команди Мінекономіки, Мінфіну, Міноборони та Офісу Президента", - зазначив Умєров.

На другій зустрічі ключовою темою було фінансування України у 2027 році. Українська команда показала партнерам математику війни на наступний рік: скільки ресурсів потрібно, який дефіцит треба покрити та за який рахунок можна це зробити.

Обговорили також загрози з боку Росії для України та всієї Європи та спільні кроки для протидії їм. Роботу над гарантіями безпеки для України продовжать завтра.

  • Напередодні Володимир Зеленський анонсував перемовини в Брюсселі з НАТО і назвав головні теми зустрічі з Росією в ОАЕ. Зустріч за участі США і НАТО планували провести раніше, але Штати змінили плани. 
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