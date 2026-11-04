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Голова Військового комітету НАТО вважає, що ініціатива на полі бою належить Україні

Наша держава гостро потребує систем ППО і ракет-перехоплювачів.

Голова Військового комітету НАТО вважає, що ініціатива на полі бою належить Україні
Джузеппе Каво Драґоне
Фото: EPA / UPG

Ситуація на суходолі розвивається позитивно для України, яка поступово відвойовує невеликі ділянки території. 

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драґоне на Берлінській безпековій конференції, передає «Укрінформ».

За словами адмірала, наразі ініціатива на боці українських сил, а не російських, хоча просування й відбувається повільно.

Водночас Драґоне наголосив на важливості припинення бойових дій і переходу до переговорів. Він зазначив, що Україна вже готова сісти за стіл перемовин, тоді як Росію ще потрібно переконати, і це є єдиним наступним кроком.

Відповідаючи на запитання про першочергові військові потреби нашої держави для зміни ситуації, голова Військового комітету НАТО назвав системи протиповітряної оборони і ракети-перехоплювачі.

Драґоне також підкреслив, що НАТО разом із партнерами докладає максимальних зусиль, аби забезпечити українську сторону необхідними засобами ППО до настання зими.

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