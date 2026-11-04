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В Ірані прокоментували результати виборів у США та наслідки для Тегерана

Моджтаба Хаменеї впевнений, шо перемога демократів нічого не змінить в американсько-іранському протистоянні.

В Ірані прокоментували результати виборів у США та наслідки для Тегерана
Моджтаба Хаменеї
Фото: Global Look Press

Ворожість Сполучених Штатів до Ірану не зміниться незалежно від того, яка партія перебуває при владі у Вашингтоні, а також від поступок Тегерана, заявив верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї 4 листопада.

Так Хаменеї прокоментував поразку Республіканської партії на проміжних виборах у США, пише Reuters.

За словами Хаменеї, ті, хто сподівається на зміну американського ставлення до Ірану через внутрішньополітичні зміни у США, "глибоко помиляються". 

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Він також пригрозив масштабнішою відповіддю Тегерана в разі нової агресії з боку Вашингтона.  Хаменеї заявив, що знищення американських баз у регіоні та встановлення контролю над Ормузькою протокою були частиною кампанії Ірану проти "американської гегемонії".

Що передувало?

Напередодні виборів американські війська завдали удару по іранському острову Кешм у Перській затоці. Перед цим там пролунали кілька потужних вибухів. У Вашингтоні пояснили атаку оборонною необхідністю: за твердженням американських чиновників, Іран використовував острів для ударів по військових об'єктах і техніці США. 

Безпосереднім приводом для відповіді стала спроба іранських військових збити американський літак. Удар по Кешму відбувся на тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон не веде активних бойових дій на Близькому Сході, а Тегеран нібито зацікавлений у мирній угоді. 

Водночас, за інформацією, оприлюдненою наприкінці жовтня, Трамп розглядав можливість нової військової операції в Ормузькій протоці та попереджав про це союзників США в регіоні.

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