WSJ: США попередили країни Перської затоки про можливу нову військову операцію проти Ірану після виборів

Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, однак схиляється до масштабної атаки.

Сполучені Штати попередили кілька країн Перської затоки про необхідність підготуватися до можливої короткої, але інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу США.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Американські та ізраїльські військові готуються до нового етапу масштабних ударів, які мають послабити Тегеран і змусити його повернутися до переговорів. Президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення, однак схиляється до масштабної атаки після виборів.

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Серед можливих цілей – іранська інфраструктура та ядерні об'єкти. Альтернативою залишаються переговори, але посередницькі зусилля країн регіону поки не дали результатів.

США, тим часом, посилюють військову присутність на Близькому Сході

Американські військові наразі перекидають додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема комплекс Patriot із Техасу, та переміщують військовослужбовців із баз, де вони можуть бути вразливими до атак. США також поповнюють запаси боєприпасів, а бомбардувальники та винищувачі готуються до можливих ударів.

Наступного місяця до американського угруповання в регіоні можуть приєднатися ще одна авіаносна ударна група та експедиційний підрозділ морської піхоти. Нині на Близькому Сході діють близько 20 американських військових кораблів.

У Білому домі заявили, що Трамп зберігає всі варіанти дій, аби не допустити появи в Ірану ядерної зброї. Водночас президент раніше запевняв, що не завдаватиме ударів до проміжних виборів.Ізраїль також підготував плани нових атак.

За даними WSJ, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу наполягає на відновленні ударів, сподіваючись послабити Іран і зрештою повалити його режим.

Однак експерти сумніваються, що нові удари змусять Тегеран капітулювати. Під час найінтенсивнішої фази попередньої війни США та Ізраїль завдали по Ірану понад 20 тисяч ударів. Попри це, країна продовжила атакувати судна в Перській затоці, американські війська та військові кораблі.

Тегеран попередив, що в разі нового нападу завдаватиме потужних ударів по економічних і цивільних об'єктах у регіоні. Під час попередньої війни Іран атакував американські бази, дипломатичні установи, енергетичну інфраструктуру та аеропорти в країнах Перської затоки.

Попри втрати, Іран зберігає значний арсенал ракет – від сотень до тисяч одиниць. Під час паузи в бойових діях країна зміцнювала оборону та збирала нові балістичні ракети з накопичених компонентів. Ізраїльські посадовці занепокоєні швидкістю відновлення іранського ракетного потенціалу.

Що передувало?

Війна між США та Іраном, яка, за початковими оцінками президента Дональда Трампа, мала тривати чотири-п’ять тижнів, наближається до дев’ятого місяця. Конфлікт спричинив зростання цін на паливо, дефіцит добрив і сировини через удари Ірану по енергетичній інфраструктурі країн Перської затоки та порушення експортних маршрутів.

Вашингтон посилює економічний тиск на Тегеран і продовжує блокаду іранських портів, сподіваючись домогтися поступок щодо ядерної програми.

Раніше представник США в ООН Майк Волц заявив, що протистояння може затягнутися ще на рік. За його словами, Вашингтон не вважатиме свої стратегічні цілі досягнутими, доки не буде усунуто іранські ядерні матеріали високого ступеня збагачення та укладено угоду щодо збагачення урану на території Ірану.