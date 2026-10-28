Досі точно невідомо, де перебувають сенатор, його дружина та дві доньки.

Бразильський сенатор Флавіо Болсонару, який програв президентські вибори, виїхав із країни разом із родиною. За інформацією аргентинської міграційної служби, у вівторок увечері Болсонару з родиною в’їхав до Аргентини через прикордонний пункт у провінції Місьйонес. Вони мали чинні документи для перетину кордону, а згодом сіли на приватний літак, який, згідно з польотним планом, мав прямувати до Гуаякіля в Еквадорі.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі невідомо, де перебувають сенатор, його дружина та дві доньки. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що схвалив би приїзд бразильського сенатора до Сполучених Штатів. У Державному департаменті підтвердили, що Болсонару та його родині видадуть візи.

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Від’їзд сенатора може поглибити розбіжності між Вашингтоном і Бразилією. Лула да Сілва звинувачував американську владу у співпраці з родиною Болсонару задля її повернення до влади. Трамп, зі свого боку, ставив під сумнів результати бразильських виборів.

Контекст

На президентських виборах у неділю Болсонару зазнав поразки від чинного глави держави Луїса Інасіу Лули да Сілви. Сенатор досі офіційно не визнав результатів голосування та заявляв про намір домагатися їх скасування через нібито порушення. Водночас його Ліберальна партія вже визнала перемогу Лули.

Від’їзд Болсонару став несподіванкою для керівника виборчої кампанії, який напередодні обговорював із ним необхідність очолити опозицію. Виїзд політика також відбувся попри рішення Верховного суду Бразилії, який зобов’язав його здати паспорти.

Суд пояснив це ризиком втечі Болсонару з країни та наявністю в нього значних фінансових ресурсів. Сенатор не виконав вимогу у встановлений 24-годинний термін, після чого його паспорти анулювали. Рішення суду пов’язане з розслідуванням щодо відмивання грошей. Болсонару заперечує свою причетність до правопорушень. Раніше він заявляв, що не планує залишати Бразилію та має намір захищати себе в суді.

Президент Бразилії назвав від’їзд Болсонару ганебним і заявив, що той мав залишитися в країні та доводити свою невинуватість.