27 жовтня о 22:00 в Ізраїлі завершилося голосування на парламентських виборах. За результатами екзитполів, оприлюдненими після закриття дільниць провідними телеканалами країни, очевидного переможця немає.

Про це передає "Радіо Свобода".

За попередніми даними, партія прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу «Лікуд» посідає перше місце і матиме 24 або 25 депутатів у кнесеті, який складається зі 120 обранців. Партія «Яшар», очолювана колишнім начальником Генштабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Гаді Айзенкотом, здобуде 21 або 22 місця.

При цьому в цілому більшість місць матимуть опозиційні до Нетаньягу партії, але чи зможуть вони скласти коаліцію, поки невідомо.

«Лікуд», який знову стане найбільшою окремою партією в ізраїльському парламенті, втратить кілька місць порівняно з попереднім скликанням, у якому в цієї політичної сили було 32 мандати.

Явка на виборах стала рекордною, як зазначається, із 1973 року – понад 74%. Біля виборчих дільниць вишиковувалися довгі черги. Це були перші вибори після нападів радикальних ісламістів під керівництвом «Хамасу» (організація, визнана терористичною у США та ЄС) на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року і війн у Секторі Гази, Лівані і військового конфлікту з Іраном.