АР: російські супутники допомагають союзникам Ірану завдавати ударів по Саудівській Аравії

Росія, ймовірно, допомагає Ірану та його союзникам завдавати високоточних ударів по нафтовій і військовій інфраструктурі Саудівської Аравії за допомогою супутникової розвідки.

Як пише Associated Press, приватна компанія AURORAH Geosignal Intelligence проаналізувала 40 ракетних і безпілотних атак, здійснених підтримуваними Іраном хуситами в Ємені та угрупованнями в Іраку з 1 липня до 19 жовтня. У всіх випадках дослідники виявили активність російських державних і військових супутників над районами майбутніх ударів за кілька днів до атак і після них.

10 вересня безпілотники, запущені з Іраку, атакували три насосні станції на саудівському нафтопроводі «Схід — Захід», перервавши транспортування нафти. Цей трубопровід завдовжки 1200 км є важливим альтернативним маршрутом експорту нафти на тлі іранських атак на судноплавство в Ормузькій протоці. За даними AURORAH, перед атакою над відповідними ділянками концентрувалися 11 російських супутників серії «Космос-2600». За тиждень хусити атакували авіабазу імені короля Фахда в місті Таїф, пошкодивши ангари та італійський винищувач Eurofighter Typhoon. В обох випадках кількість російських супутників над цілями протягом 72 годин до та після ударів була на 50% більшою, ніж у липні.

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Саудівські посадовці та представники хуситів заявили AP, що Іран і його союзники отримують розвідувальні дані з Росії, а також користуються можливостями Китаю. За інформацією джерел, іранські радники на місцях аналізують ці дані та передають їх союзним угрупованням для визначення цілей. Однак безпосереднього перехоплення передачі розвідувальних даних від Росії Ірану компанія AURORAH не здійснювала: її висновки ґрунтуються на закономірностях у розташуванні супутників і їхній активності перед атаками.

За даними саудівського посадовця, російські супутники також допомогли під час іранських ударів у березні по авіабазі принца Султана в Саудівській Аравії, де було серйозно пошкоджено американський розвідувальний літак, і по підрозділу ЦРУ на території комплексу посольства США в Ер-Ріяді. Розслідування також виявили російські та китайські компоненти в ракетах і безпілотниках, які використовували хусити.

Супутникова розвідка, за оцінками співрозмовників AP, допомагає хуситам і в громадянській війні в Ємені. Зокрема, AURORAH зафіксувала активність супутників у зв’язку з атаками 15 жовтня на президентський палац в Адені, командний центр коаліції під проводом Саудівської Аравії та урядовий центр набору новобранців у провінції Шабва, де загинули 75 людей.

Лідер хуситів заявив, що іранські радники передають повстанцям дані на основі російської супутникової розвідки, а також надають сучасніше обладнання для керування безпілотниками й допомоги ракетам в ухиленні від систем протиповітряної оборони. За його словами, це обладнання розробили в Ірані, придбали комерційно або отримали від Росії та Китаю, хоча він не знає, чи усвідомлювали ці країни, як саме його використовуватимуть у Ємені.