За чотири тижні до 25 жовтня морські поставки російської нафти скоротилися до 3,55 млн барелів на добу. Це на 30 тис. барелів на добу менше, ніж за період до 18 жовтня, і найнижчий показник за п’ять тижнів, свідчать дані про рух танкерів, зібрані Bloomberg.

Скорочення відбулося попри відновлення відвантажень із ключового балтійського порту Приморськ поблизу Санкт-Петербурга. Минулого тижня звідти вийшли 12 танкерів проти чотирьох тижнем раніше, коли рух суден переривався на три дні. Загалом за тиждень до 25 жовтня 37 танкерів завантажили 26,93 млн барелів російської нафти. Тижневий експорт зріс на 730 тис. барелів на добу – до 3,85 млн барелів, найвищого рівня за місяць.

Відновлення відвантажень із балтійських портів також збільшило обсяг російської нафти, яка перебуває в морі на танкерах. Нещодавнє затишшя в українських атаках на російські нафтопереробні заводи дало Москві змогу збільшити обсяги переробки нафти, яку інакше могли б експортувати. Якщо атаки на НПЗ і надалі припинятимуться, експортні обсяги можуть скоротитися найближчими тижнями, оскільки пошкоджені підприємства відновлюватимуть роботу.

Реклама

Водночас Індія може зменшувати закупівлі російської нафти через високі витрати на морські перевезення та дешевші альтернативи з Перської затоки. Поставки нафти з Близького Сходу повернулися майже до довоєнних рівнів, однак їхня стабільність залежатиме від подальшого розвитку конфлікту навколо Ірану.

За чотиритижневим середнім показником валова вартість російського нафтового експорту становила 2,61 млрд доларів на тиждень. Водночас у тижневому вимірі вона зросла приблизно на 430 млн доларів – до 2,76 млрд доларів, найвищого показника за час повномасштабної війни. Зростання обсягів поставок і підвищення цін на тихоокеанський сорт нафти ESPO компенсували зниження цін на основний російський сорт Urals.

Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської нафти. Однак загальні поставки азійським покупцям дещо скоротилися – до 3,42 млн барелів на добу. Поставки до Туреччини становили близько 80 тис. барелів на добу, до Єгипту – близько 50 тис., а експорт до Сирії з серпня припинився.

За даними Bloomberg, остаточні обсяги поставок до окремих регіонів можуть бути переглянуті, оскільки кінцеве призначення майже 1,8 млн барелів російської нафти на добу ще не встановлено.