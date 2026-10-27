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Зовнішня розвідка: Нові податки загострили конфлікт між Кремлем і великим російським бізнесом

Він виступає проти 30% податку на наддоходи гірничодобувних компаній, який має поповнити бюджет РФ на близько $8,3 млрд у 2027–2029 роках.

Зовнішня розвідка: Нові податки загострили конфлікт між Кремлем і великим російським бізнесом
Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Російський бізнес вимагає змінити нові податкові законопроєкти, побоюючись падіння інвестицій та масового відтоку капіталу. 

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

З відповідними пропозиціями до прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна звернувся президент російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін. Представники бізнесу наголошують, що нові правила збільшать податкове навантаження та порушать обіцянку уряду щодо стабільності оподаткування до 2030 року.

Зокрема, бізнес виступає проти 30% податку на наддоходи гірничодобувних компаній, який має поповнити бюджет РФ на близько $8,3 млрд у 2027–2029 роках. Натомість олігархи пропонують тимчасово підвищити податок на прибуток із 25% лише на 0,5–1 відсотковий пункт. Також бізнес наполягає на збільшенні граничного розміру федерального інвестиційного податкового вирахування з 3% до 10–12%, посилаючись на те, що реальні інвестиції в економіку РФ у першому півріччі цього року вже впали на 4,6%.

Окреме занепокоєння викликає оподаткування пасивних доходів, адже сукупний податок на прибуток і дивіденди може сягнути 42%. За даними СЗР, олігархи пропонують обмежити дію підвищених ставок трьома роками, зберегти пільги для банківських вкладів і довгострокових інвестицій та індексувати податкові пороги відповідно до інфляції. Крім того, РСПП виступає проти 15% податку для інвестиційних фондів та просить надати податкові пільги підприємствам, які витрачають власні кошти на захист об'єктів від атак безпілотників.

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