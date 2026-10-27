У Державному торговельно-економічному університеті оцінюють збитки після атаки: пошкоджені корпуси та гуртожитки

Унаслідок нічного російського обстрілу Києва пошкоджено навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету. Попередньо відомо про кількох постраждалих, яким надали необхідну медичну допомогу.
Про це повідомив міністр освіти Андрій Бутенко.
Загиблих серед студентів і працівників університету немає. Наразі університет оцінює завдані збитки, а Міністерство освіти і науки перебуває на зв’язку з його керівництвом, щоб надати необхідну допомогу.
Бутенко наголосив, що російські атаки й надалі завдають шкоди освітній інфраструктурі.
"Вкотре прошу всіх учасників освітнього процесу: під час повітряної тривоги важливо негайно перейти в укриття. Безпека має бути передусім і сховище – безальтернативний варіант при російських обстрілах", – попросив голова МОН.
- Як повідомив президент Володимир Зеленський, станом на ранок до 12 зросла кількість постраждалих після російського удару по кампусу університету й навколишній території вчора ввечері. Пʼять із них – студенти та співробітники університету.