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У Державному торговельно-економічному університеті оцінюють збитки після атаки: пошкоджені корпуси та гуртожитки

Загиблих серед студентів і працівників університету немає.

У Державному торговельно-економічному університеті оцінюють збитки після атаки: пошкоджені корпуси та гуртожитки
Обстріл ДТЕУ, Київ
Фото: Андрій Бутенко

Унаслідок нічного російського обстрілу Києва пошкоджено навчальні корпуси та гуртожитки Державного торговельно-економічного університету. Попередньо відомо про кількох постраждалих, яким надали необхідну медичну допомогу. 

Про це повідомив міністр освіти Андрій Бутенко.

Загиблих серед студентів і працівників університету немає. Наразі університет оцінює завдані збитки, а Міністерство освіти і науки перебуває на зв’язку з його керівництвом, щоб надати необхідну допомогу.

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Бутенко наголосив, що російські атаки й надалі завдають шкоди освітній інфраструктурі. 

"Вкотре прошу всіх учасників освітнього процесу: під час повітряної тривоги важливо негайно перейти в укриття. Безпека має бути передусім і сховище – безальтернативний варіант при російських обстрілах", – попросив голова МОН.

Обстріл ДТЕУ, Київ
Фото: Нацполіція
Обстріл ДТЕУ, Київ

Обстріл ДТЕУ, Київ
Фото: Андрій Бутенко
Обстріл ДТЕУ, Київ
Обстріл ДТЕУ, Київ
Фото: Андрій Бутенко
Обстріл ДТЕУ, Київ
Обстріл ДТЕУ, Київ
Фото: Андрій Бутенко
Обстріл ДТЕУ, Київ

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