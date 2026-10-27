Корецький доручив прискорити відновлення Південного моста в Києві, пошкодженого внаслідок атаки Росії

Кабінет міністрів доручив Міністерству з відновлення, інфраструктури та транспорту прискорити роботи з відновлення Південного мосту у Києві, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетної атаки у ніч проти 27 жовтня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у Telegram.

"Є влучання у Південний міст і метрополітен. За інформацією Повітряних сил, ворог застосував до 16 балістичних ракет. Зранку вже на зв'язку з міською адміністрацією. Доручив Мінінфраструктури прискорити роботи, щоб відновити міст якомога швидше. Уряд надає необхідне сприяння у відновленні. Людям потрібен вільний рух з одного берега на інший. Інші мости працюють, але навантаження на них зросло", - написав прем'єр.

Він також зазначив, що зелена лінія метро працює від "Сирця" до "Видубичів", далі до "Червоного хутора" поїзди не курсують, станції працюють як укриття. Для того, щоб розвантажити червону лінію, вже запустили тимчасовий автобусний маршрут, збільшили кількість автобусів на маршрутах, які тепер їдуть через Дарницький міст. Також запускаються додаткові рейси Kyiv City Express у години пік вже з сьогоднішнього вечора.

"Звертаюся до місцевої влади: стежте за навантаженням і за потреби додавайте дублюючий наземний транспорт до працюючих станцій метро та до міської електрички. Люди мають нормально дістатися на роботу й додому, поки міст відновлюють", - наголосив Корецький.