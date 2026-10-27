У Києві внаслідок атаки пошкоджено Південний міст. Його перекрили, змінено рух транспорту

Також постраждала інфраструктура «черовної» гілки метро. Фахівці всю ніч працювали над ремонтом.

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У Києві внаслідок балістичної атаки вночі 27 жовтня пошкоджено Південний міст.

Фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий, повідомив у Facebook міський голова Віталій Кличко.

Фото: Віталій Кличко Telegram Удар по Південному мосту

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«Рух поїздів між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" на зеленій гілці метро теж призупинений», – йдеться у повідомленні.

Під час першої хвилі атаки, після 21-ї години, були пошкодження метрополітену і між станціями «Дарниця» та «Чернігівська» та виходів з «Лісової». Зарах уся «червона» гілка працює повноцінно.

«Фахівці метрополітену працювали всю ніч, щоб забезпечити рух усіма станціями», – повідомив міський голова Віталій Кличко.

Зміни в русі транспорту Києва

«Зелена» лінія: рух поїздів не здійснюють між станціями «Осокорки» – «Червоний хутір».

Автобус № 72 курсує зі змінами на вул. Новокостянтинівській в обох напрямках через перекриття руху поліцією. Рух організований:

у напрямку ст. м. «Контрактова площа»: вул. Тульчинська – вул. Кирилівська – вул. Миколи Кравченка – далі за власним маршрутом;

у напрямку масиву «Синьоозерний»: вул. Миколи Кравченка – вул. Кирилівська – далі за власним маршрутом.

На тимчасовому автобусному маршруті № 1-М працюватимуть 15 одиниць рухомого складу.

Також через перекриття Південного мосту змінюється рух автобусів №№ 22, 91. Для забезпечення перевезення пасажирів рух цих маршрутів організовують через Дарницький міст. На маршруті № 22 кількість автобусів збільшать на 4 одиниці – загалом працюватимуть 14 автобусів. Водночас 5 автобусів курсуватимуть на короткому відрізку вул. Тростянецька – ст. м. «Либідська».