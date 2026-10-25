Уламки російського дрона впали кількох районах Києва

25 жовтня РФ знову атакувала безпілотниками Київ. Зафіксовано падіння уламків у Деснянському і Дніпровському районах.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
"У Деснянському районі падіння уламків БпЛА в лісосмугу. Загоряння немає", – ідеться у повідомленні.
Станом на 9:55 Кличко повідомив про падіння БпЛА у Деснянському районі. Там сталося загоряння на відкритій території.
Пожежу оперативно локалізували.
За інформацією КМВА, у Дніпровському районі уламки впали на відкритій території.
- Учора, 24 жовтня, у центрі Києва уламки безпілотника впали на територію парковки в Шевченківському районі.