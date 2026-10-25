Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови виконання вимог США, – Reuters
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
ГоловнаКиїв

Уламки російського дрона впали кількох районах Києва

Попередньо, без постраждалих.

Уламки російського дрона впали кількох районах Києва
Віталій Кличко
Фото: Facebook-сторінка Віталія Кличка

25 жовтня РФ знову атакувала безпілотниками Київ. Зафіксовано падіння уламків у Деснянському і Дніпровському районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"У Деснянському районі падіння уламків БпЛА в лісосмугу. Загоряння немає", – ідеться у повідомленні.

Станом на 9:55 Кличко повідомив про падіння БпЛА у Деснянському районі. Там сталося загоряння на відкритій території. 

Пожежу оперативно локалізували.

За інформацією КМВА, у Дніпровському районі уламки впали на відкритій території.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies