Уламки російського дрона впали кількох районах Києва

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25 жовтня РФ знову атакувала безпілотниками Київ. Зафіксовано падіння уламків у Деснянському і Дніпровському районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"У Деснянському районі падіння уламків БпЛА в лісосмугу. Загоряння немає", – ідеться у повідомленні.

Станом на 9:55 Кличко повідомив про падіння БпЛА у Деснянському районі. Там сталося загоряння на відкритій території.

Пожежу оперативно локалізували.

За інформацією КМВА, у Дніпровському районі уламки впали на відкритій території.