Безпілотники атакували центр російського Бєлгорода

Є влучання в місцевий торговельно-розважальний центр.

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У ніч проти неділі, 25 жовтня, безпілотники атакували центральну частину російського Бєлгорода. Після атаки спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+ із посиланням на мера міста Валентина Демидова.

За словами Демидова, унаслідок атаки в Бєлгороді пошкоджено будинки та автомобілі.

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Крім того, за даними моніторингових каналів, імовірно, зафіксовано влучання в місцевий торговельно-розважальний центр.

Також, за даними моніторингового каналу, безпілотники атакували хіміко-металургійне підприємство "АВИСМА" в Березниках, Пермський Край.

Титанові сплави заводу застосовуються у виробництві військових літаків, авіаційних двигунів, ракетної та космічної техніки.