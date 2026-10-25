Безпілотники атакували центр російського Бєлгорода

У ніч проти неділі, 25 жовтня, безпілотники атакували центральну частину російського Бєлгорода. Після атаки спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+ із посиланням на мера міста Валентина Демидова.
За словами Демидова, унаслідок атаки в Бєлгороді пошкоджено будинки та автомобілі.
Крім того, за даними моніторингових каналів, імовірно, зафіксовано влучання в місцевий торговельно-розважальний центр.
Також, за даними моніторингового каналу, безпілотники атакували хіміко-металургійне підприємство "АВИСМА" в Березниках, Пермський Край.
Титанові сплави заводу застосовуються у виробництві військових літаків, авіаційних двигунів, ракетної та космічної техніки.