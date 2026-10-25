Внаслідок влучання безпілотника зруйновано чотири квартири, пошкоджено припарковані автомобілі та приватний пансіонат для літніх людей.

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Уранці 25 жовтня російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку у Вінниці. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, одного з них госпіталізували.

Про це повідомляють очільниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна та ДСНС України.

У будинку сталися руйнування між другим і третім поверхами. Чотири квартири повністю знищені, також пошкоджено автомобілі, припарковані поруч. Рятувальники врятували з будинку шістьох мешканців.

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Унаслідок масованої російської атаки у Вінницькій області також пошкоджено об’єкти критичної та цивільної інфраструктури й приватні домоволодіння.

Крім того, пошкоджено приватний пансіонат для людей похилого віку. Звідти евакуювали 15 підопічних. Психологиня ДСНС надала людям допомогу.

Усі осередки займання ліквідували. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. До ліквідації наслідків атаки залучили понад 60 надзвичайників і 14 одиниць техніки.